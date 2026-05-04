Своевременная оцифровка трудовых книжек: почему это важно для вашей пенсии

В Украине истекает 5-летний срок перехода на электронные трудовые книжки. Следует оцифровать свой документ до 10 июня, чтобы в будущем не возникло проблем с начислением пенсии.

Об этом сообщил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

Почему важно оцифровать трудовую книжку

По словам нардепа, размер будущей пенсии напрямую зависит от страхового стажа. Однако из-за ошибок в бумажных книжках, нечетких печатей или человеческого фактора данные в базе Пенсионного фонда Украины (ПФУ) часто не совпадают с реальностью.

Оцифровка позволяет заранее выявить эти разногласия и привести документы в порядок. Неточности в записях кадровиков могут привести к потере средств при расчете пенсионных выплат.

Как оцифровать трудовую книжку онлайн

Граждане могут самостоятельно загрузить данные через веб-портал электронных услуг ПФУ. Для этого необходимо:

Авторизоваться на сайте portal.pfu.gov.ua с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В разделе «Коммуникации с ПФУ» выбрать пункт «Сведения о трудовых отношениях». Заполнить необходимые данные и дать согласие на обработку информации. Добавить цветные скан-копии всех страниц трудовой книжки. Подписать заявку и отправить ее на рассмотрение.

«Важно не откладывать оцифровку ваших трудовых книжек на последний момент. Каждая неучтенная страница из-за старой печати или ошибки, сделанной кадровиком, может обернуться для вас потерей реальных средств при расчете пенсии. Если вы обнаружите разногласия сейчас, у вас будет время привести документы в порядок», — отметил Даниил Гетманцев.

Напомним, в Украине активно внедряют электронные трудовые книжки, так что вокруг этой темы появилось много мифов. Люди часто волнуются из-за вымышленных дедлайнов, штрафов или из-за того, что без оцифровки документов они якобы останутся без пенсии.

Также мы писали, что оцифровывать трудовую книжку в Украине необязательно — Пенсионный фонд примет бумажный документ. Но если ваш стаж наработан до 2000 года, специалисты советуют не медлить.

К слову, отсутствие записи об обучении в трудовой книжке часто становится причиной волнений при оформлении пенсии или расчете надбавок за стаж. Однако согласно актуальным нормам законодательства, бумажная трудовая книжка не является единственным источником истины. Особенно это касается периодов до 2004 года, когда учет страхового стажа имел свои специфические особенности.

