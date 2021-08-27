"Свои действия осознавал": экспертиза признала подозреваемого в убийстве 6-летней Мирославы подростка вменяемым

27 августа в Киевском районном суде парню будут избирать меру пресечения.

По заключению психиатрической экспертизы, подросток, подозреваемый в убийстве 6-летней девочки в Харьковской области, является вменяемым.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, пишет "Укринформ".

"Согласно психиатрической экспертизе, на время совершения преступления подросток осознавал свои действия и последствия этих действий. То есть, он вменяем. Другие экспертизы по делу еще продолжаются (всего было назначено 12 — Ред.), — отметил Чубенко.

По его словам, 27 августа в Киевском районном суде парню будут избирать меру пресечения.

"Прокуратура будет просить содержание под стражей на время следствия", — отметил пресс-секретарь.

Напомним:

В поселке Старый Салтов Харьковской области в заброшенном доме нашли тело 6-летней девочки с признаками насильственной смерти.

с признаками насильственной смерти. Причиной смерти стало нанесение около 10 ударов по голове тупым предметом. Вероятно, кирпичом. Дома у фигуранта были изъяты одежда, в которую он был одет в тот день, таз, сифон из раковины и влажные вещи, поскольку они были выстираны.

стало нанесение около 10 ударов по голове тупым предметом. Вероятно, кирпичом. Дома у фигуранта были изъяты одежда, в которую он был одет в тот день, таз, сифон из раковины и влажные вещи, поскольку они были выстираны. Подозреваемого в убийстве задержали. Во время допроса подросток в присутствии матери признался в убийстве.

Новости Украины: какую меру пресечения избрали подростку, которого подозревают в убийстве 6-летней девочки

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