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"Свои, свои": в Сеть попало видео, как россияне расстреливали своих, бежавших из Херсона (видео)

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
5334
Время на прочтение
1 мин
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"Свои, свои": в Сеть попало видео, как россияне расстреливали своих, бежавших из Херсона (видео)

В Херсоне оккупанты открыли "friendly fire" по своим.

В Херсоне во время отступления российские оккупанты открывали "friendly fire". В результате есть раненные и, возможно, убитые.

Видео одного из инцидентов выложили в Сети.

На кадрах видно, как оккупанты погрузились в катер и убегают из Херсона по воде. Они, как обычно, не удержались, чтобы не нагадить, и расстреляли из автомата другие плавсредства, припаркованные у берега.

Выстрелы услышала на "той стороне" и с испуга начали обстреливать вояк в катере. последние начали кричать "свои", но реации не последовало – стрельба продолжилась.

В результате оккупанты в катере получили ранения и попадали на дно, а один из них пытался вырулить катер, чтобы доехать до берега.

Напомним, что в Донецкой области российские оккупанты ликвидировали значительную часть самих себя благодаря "friendly fire". В "ДНР" заявляют, что российский дружеский огонь мог нанести до 60% общих потерь РФ после наступления на Мариуполь.

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Дата публикации
Просмотры
5334
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