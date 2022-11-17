"Свои, свои": в Сеть попало видео, как россияне расстреливали своих, бежавших из Херсона (видео)

В Херсоне оккупанты открыли "friendly fire" по своим.
В Херсоне во время отступления российские оккупанты открывали "friendly fire". В результате есть раненные и, возможно, убитые.
Видео одного из инцидентов выложили в Сети.
На кадрах видно, как оккупанты погрузились в катер и убегают из Херсона по воде. Они, как обычно, не удержались, чтобы не нагадить, и расстреляли из автомата другие плавсредства, припаркованные у берега.
Выстрелы услышала на "той стороне" и с испуга начали обстреливать вояк в катере. последние начали кричать "свои", но реации не последовало – стрельба продолжилась.
В результате оккупанты в катере получили ранения и попадали на дно, а один из них пытался вырулить катер, чтобы доехать до берега.
Напомним, что в Донецкой области российские оккупанты ликвидировали значительную часть самих себя благодаря "friendly fire". В "ДНР" заявляют, что российский дружеский огонь мог нанести до 60% общих потерь РФ после наступления на Мариуполь.
Читайте также:
- "PEACE Дец" для российского флота: народ Литвы собрал средства на стоимостный морской беспилотник для ВСУ
- Прошедший сквозь огонь: как выглядит обгорелый от обстрелов на Киевщине кот через 7 месяцев после спасения
- "Время "Патриотов" наступило": Дмитрий Кулеба обратился в США по поводу ускорения поставок ЗРК для отражения ракетных атак РФ