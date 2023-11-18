"Своих не бросаем" в действии: как российские военные обращаются с побратимами после ударов ВСУ (видео)

В Сети показали, как российские военные обращаются со своими собратьями после ударов ВСУ. Как говорится, "своих очень даже бросают"

Красноречивые видеоролики выложил на своем телеграмм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В Сети показали, как российские военные "не бросают своих"

"Не можешь идти? Ну и до свидания!"

В своей публикации он решил обратиться к людям в оккупации на русском, чтобы они увидели, как на самом деле россияне "не бросают своих", и поняли всю "мощь и величие" армии РФ.

"Поскольку такое вам не хотят показывать мариупольские инфопроститутки от русских, буду систематически делать подборку о силе российской армии, братской взаимопомощи и всей другой мифологии России", — анонсировал новую рубрику своего канала Андрющенко.

Сегодня, отметил он, выпуск "россияне своих не бросают". Может, и не бросают, но есть нюанс.

"Если "свой" может передвигаться сам. А если нет, то и нет", – лаконично подытожил советник главы Мариуполя.

Напомним, по данным Генштаба, ВСУ ликвидировали или ранили на фронте 16 ноября еще 1140 российских военных, а также нанесли потери в вооружении и военной технике. Общие боевые потери российских кафиров в живой силе с 22 февраля 2022 года по 17 ноября 2023 года составляют около 316 760 бойцов убитыми и ранеными.

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