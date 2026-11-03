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"Своих не бросаем": военные спасли собаку, попавшую в ловушку на фронте (видео)
На Добропольском направлении украинские военные спасли собаку, которая запуталась в сетке против вражеских беспилотников.
В Донецкой области украинские военные провели необычную спасательную операцию — помогли собаке, которая запуталась в сетке против вражеских беспилотников и не мог самостоятельно выбраться.
Об этом сообщили в подразделении Феникс ГНСУ.
Как бойцы Феникса спасли собаку на Добропольском направлении
История произошла на Добропольском направлении. Собака запуталась в специальной сетке, которую используют для защиты от вражеских дронов. Самостоятельно выбраться из ловушки животное не могло.
В подразделении рассказали, что на помощь четырехлапому пришли операторы тяжелого бомбера Феникса. Военные не оставили животное в опасности и присоединились к его спасению.
В своем сообщении пограничники описали это событие как «сделку с особым хвостиком».
В «Фениксе» не обошли вниманием и забавная сторона этой истории. Военные с юмором заметили, что спасенный четырехлапый вряд ли сможет поблагодарить их слова.
«Ибо своих не бросаем. Даже если они лают вместо „спасибо“, — написали в подразделении.
Также пограничники напомнили, что их помощь нужна не только собратьям, но и тем, кто оказался в опасности и не может спастись самостоятельно.
Напомним, ранее ТСН.ua писал, что во время гуманитарной миссии из оккупированных Олешков в Херсонской области удалось эвакуировать не только людей, но и более сотни домашних любимцев. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, на подконтрольную Украину территорию вывезли 105 животных — кошек, собак и даже четырех попугаев.