Недогосударство не устает демонстрировать, как "своих не бросает".

Так, пленный оккупант поделился историей своего попадания на фронт в Украину. Он был убежден, что будет "подметать полы" в Воронеже, но произошло не так, как предполагалось.

Видео разговора с пленником обнародовал журналист Юрий Бутусов.

58-летний пленный оккупант рассказал, как попал на фронт

Что рассказал оккупант

По словам 58-летнего Сергея Батыря из Воронежской области, он пережил инсульт и оказался в больнице, а родственники от него отказались. Впоследствии его доставили в медучреждение, где доживают возраста люди, оказавшиеся в подобной ситуации. Впрочем, туда заявились представители военкомата, предложили подписать контракт, за что пообещали жилье, еду и деньги.

Но рассказы о "службе в воинской части Воронежа" оказались сплошным враньем — мужчина очень быстро оказался на позициях в Луганской области.

"Смысл не в деньгах. Чего я повелся то? Потому что дурак"

Добавляет, что 29 мая его и еще один прапорщик вызвал командир роты, чтобы те "послужили родине".

"Проводника не дали, карту дали. Идите. Взяли по 4 рожка патронов"

Все завершилось пленом в ВСУ. Это произошло 30 мая.

Напомним, по состоянию на утро 6 июня общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 515 тысяч военнослужащих. За сутки уничтожены 1300 оккупантов.

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