"Своих не бросают": российские солдаты хотели сдаться в плен, но их расстреляли "побратимы" (видео)

Оккупанты всегда громко кричат о том, что "своих не бросают".

Так, два захватчика пытались сдаться в плен в ВСУ, однако "собратья" решили не ждать этого и ликвидировали их. Кадры обнародовала 13-я бригада Национальной гвардии Украины "Хартия".

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

Российские солдаты хотели сдаться в плен, но их расстреляли "свои"

"Двое оккупантов получили инструкции от пилотов дрона, как сдаться в плен и добраться до украинских позиций. Но это раненым не помогло: их забросали гранатами и расстреляли свои же товарищи", — написал он.

Напомним, по состоянию на утро 14 марта 2024 года ВСУ уничтожили 427 840 солдат армии РФ За прошедшие сутки было ликвидировано еще 970 военных.

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