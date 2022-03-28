"Свол*та вырвала все": в Черновцах неизвестные повредили сирену, извещающую о тревоге

"Свол*та вырвала все": в Черновцах неизвестные повредили сирену, извещающую о тревоге

Поврежденные провода питания были обнаружены после того, как сирена не сработала.

В Черновцах неизвестные повредили одну из новых сирен, установленную в городе для оповещения о воздушной тревоге.

Об этом сообщил заместитель главы города Черновцов Василий Зазуляк на своей странице в Facebook.

"Одну из новых сирен, которую мы недавно установили, повредили неизвестные. Пока неизвестны… Соответствующие органы найдут каждого вандала, сознательно или несознательно играющего на руку российскому оккупанту", — сообщил он.

По словам Зазуляка, коммунальщики обнаружили поврежденные провода питания после того, как новая сирена не сработала.

"Свол*та вырвала все, до чего дотянулись ее грязные руки. Сирену мы, конечно, восстановим, но хочу призвать всех: если заметили подозрительных людей, крутящихся у систем оповещения или стратегических объектов города, сразу сообщайте на линию "102", ведь от этого зависит наша с вами безопасность", — подытожил заместитель мэра Черновцов.

Ремонт поврежденной сирены в Черновцах, фото/Василий Зазуляк

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