Свозят военных и технику: россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ на Мариупольском направлении

Передвижение оккупационной техники было зафиксировано и в Мариуполе, а вокруг города военные РФ монтируют оборонительные сооружения.

Захватчики на Мариупольском направлении готовятся к контрнаступлению ВСУ. Россияне свозят в окрестности города десятки тысяч военных и технику.

Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сообщает агентство УНН.

"Россия понимает, что ВСУ уже скоро перейдут в контрнаступление. Именно поэтому они увозят технику, живую силу. А так называемые некоторые новостройки планируют использовать в качестве фортификационных", - сказал он.

Уже зафиксировали передвижение оккупационной техники и по Мариуполю, а вокруг города военные РФ монтируют оборонительные сооружения. Захватчики боятся наступления Украины и не готовы возвращать территории, добавил Бойченко.

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Ситуация на Мариупольском направлении

Во временно оккупированном Мариуполе остается 100 тысяч жителей, город почти на 90% разрушен в результате обстрелов россиян. Недавно оккупанты снесли жилой квартал в Приморском районе и исторический "Дом с часами".

Захватчики постепенно превращают морской порт в военную базу. В конце декабря в порт свезли работников из РФ, уволив оттуда всех мариупольцев (кроме некоторых специалистов-коллаборантов).

Ранее мы сообщали об активизации движения российской техники в направлении Бердянска через Мариуполь. Также недавно ТСН.ua информировал о мощных взрывах на базе оккупантов в районе ТЦ "ПортСити".

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