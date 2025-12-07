ТСН в социальных сетях

Украина
209
1 мин

Священник-блогер Филюк получил повестку сразу после похорон Героя

Военные ТЦК вручили повестку известному священнику-блогеру Алексею Филюку.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Алексей Филюк

Алексей Филюк

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины получил повестку сразу после похорон погибшего героя.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Священник рассказал, что после похорон прощания с воином к нему подошли военные ТЦК и вручили повестку.

«Получил еще повестку в армию. Все. Прощайте дорогая семья, иду защищать Украину. Похоронили воина на площади, а после похорон воина мне вручили повестку. Хейтеры, радуйтесь! Такой день, пусть Бог защищает: посылку украли, получил повестку», — сказал он.

Напомним, ранее Филюка спросили, почему он до сих пор не на фронте. Священник ответил, что у него есть законное право на отсрочку. В комментариях уточнили, что из четырех его усыновленных детей двое уже совершеннолетние. Однако заметим, что не подлежат призыву по мобилизации лица-усыновители, которые содержат хотя бы одного ребенка в возрасте до 18 лет, который до момента усыновления имел статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Ранее Алексей Филюк объяснил, является ли грехом «сдавать» родственников в ТЦК.

