"Два прекрасных народа": священник из Ужгорода извинился за призыв к примирению России и Украины

Священник Ужгородского греко-католического кафедрального собора Ромах Курах, который во время одного из богослужений призвал к примирению "два прекрасных народа — Украины и России", записал видео с извинением.

Свидетелем скандальной проповеди стала продюсер Дария Сипигина, о чем она сообщила Facebook.

В обращении священник объясняет, что это произошло случайно.

"Я хочу извиняться за вчерашний инцидент, который произошел в конце литургии. Я признаю, это вышло случайно и я этого не планировал. Это в конце литургии произошло. Я уже благодарил всех, присутствующих в святой литургии, всех, за кого молились на литургии, и в этот момент я сказал и о народе России», – заявил священник.

Он убежден, что такая ошибка произошла после обучения священника в Европе, где ранее враждовавшие народы впоследствии "примирялись".

"Я понял, что в контексте войны это делать очень опасно и это ошибка. Возможно, я мотивировался тем, что когда учился в Европе, видел, как народам, враждовавшим между собой, Господь давал дух единства, любви и примирения. Где-то такая была моя мотивация, желание, что когда-нибудь, в будущем, Господь может примирить любой народ», – добавил отец Роман Курах.

В Ужгороде греко-католический священник призвал молиться о примирении "двух прекрасных народов"

Отметим, инцидент произошел в Ужгородском греко-католическом кафедарном соборе – главном храме Мукачевской греко-католической епархии (МГКЕ). Эта епархия не подчиняется УГКЦ и ее предстоятелю Святославу. Она подчиняется направлению Ватикана. Это произошло по ряду исторических причин.

Читайте также: