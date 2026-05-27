Священник наводил ракетные удары по Одессе: СБУ задержала агента РФ

СБУ задержала клирика УПЦ МП / © СБУ

Служба безопасности Украины задержала клирика УПЦ МП, который наводил российские Искандеры по Одессе в марте 2024 года. В частности, контрразведчики задержали еще одного агента российской военной разведки (ГРУ).

Об этом сообщили в СБУ.

Служба безопасности Украины задержала клирика УПЦ Московского Патриархата, наводившего ракетные удары России по Одессе в 2024 году. Мужчину завербовали россияне. Он скорректировал двойной удар по Одессе в марте 2024 года.

Тогда по его данным россияне нанесли удар по рекреационной зоне двумя баллистическими ракетами «Искандер-М».

Первая российская ракета прилетела в жилой дом и другую гражданскую инфраструктуру областного центра. Священнослужитель был уверен, что именно там жили украинские военные.

Второй удар пришелся на ту же локацию, когда на место прибыли спасатели.

«После огневого поражения агент „отчитался“ российскому ГРУ о последствиях воздушной атаки РФ и „залег на дно“, чтобы избежать разоблачения», — сообщают в СБУ.

Но ему это не помогло. Сотрудники СБУ установили причастность священнослужителя к корректировке ударов по Одессе. Его задержали по месту жительства.

Следователи установили, что священнослужитель УПЦ МП попал во внимание россиян, публикуя прокремлевские комментарии в Телеграмм-каналах.

«После вербовки священник, не снимая церковную рясу, обходил город, чтобы обозначить на Google-Картах геолокации потенциальных „целей“», — отмечают в СБУ.

Всю собранную информацию задержанный передавал в чат-бот, который администрировал предатель Украины Сергей Лебедев (псевдоним «Лохматый»). Он прячется в Донецке и работает на российскую военную разведку.

Кроме того, священник передавал россиянам координаты расположения сил и средств ПВО Одесской области, слил данные об одной из электроподстанций вблизи Одессы, информировал россиян о последствиях поражения энергообъектов в городе.

Во время обысков у священника изъяли смартфон, который он использовал для сбора разведданных и контактов с российской разведкой.

Клирику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Человек находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию в Харьковской области, во время которой задержала агента ФСБ.

Мужчина занимался корректировкой российских ударов по Харькову и собирал разведданные о дислокации Сил обороны. Злоумышленник действовал совместно со своей женой, разоблаченной СБУ и задержанной еще в январе 2026 года.

Ранее она передавала врагу координаты украинских военных в Днепропетровской области через Telegram-бота, а затем к сотрудничеству привлекли ее мужа.

Для сбора информации фигурант ездил по Харькову в общественном транспорте под видом пассажира или на автомобиле знакомой, которая не знала о его преступной деятельности. Он скрыто фотографировал места базирования личного состава и техники ВСУ, обозначал координаты на Google-картах и передавал куратору из ФСБ через анонимный аккаунт.

Агента задержали в собственном доме с поличным, где во время обысков изъяли смартфон и ноутбук. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Задержанный находится под стражей — ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

