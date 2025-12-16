ТСН в социальных сетях

Украина
188
1 мин

Священник рассказал, можно ли ставить елку после смерти родственника

По словам священника, печаль и праздничное настроение можно сочетать, особенно ради детей.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Дети

Дети / © Pixabay

Известный священник-блогер Алексей Филюкподелился мнением относительно традиции ставить новогоднюю елку, если в доме недавно умер родственник. По его убеждению, печаль и празднование не взаимосвязаны.

Об этом он рассказал в Instagram.

«Ну а чего нельзя, не путайте, братья и сестры, борщ и мухи вместе. Человек умер — есть жалоба, жалуйте, ну так себе жалуйте», — отметил он.

При этом священник призвал учитывать интересы детей в семье: «Если в доме детки и хотят праздника маленького, хотят елочки, то почему дети должны страдать из-за того, что у них умерла бабка троюродная в Сибири?».

Он подчеркнул, что нет христианского учения, которое запрещало бы ставить елку после смерти родственника, поэтому «хотите ставить — ставьте. Независимо от того, умерла или не умерла».

«Что мертвец имеет к елке? Все, человек отошел, память о нем осталась, а деткам маленьким елочку ставьте», — резюмировал священник и призвал не ссориться из-за этого.

188
