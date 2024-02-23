Священник спрятал в катафалк 10-летнего мальчика, чтобы вывезти уклониста в Молдову

Украинские пограничники задержали на границе священника УПЦ МП, пытавшегося перевезти мужчину призывного возраста в Молдову. Чтобы скрыть, что он везет больше человек, чем заявлено в документах, клирик спрятал в катафалке ехавшего с ним 10-летнего мальчика.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Катафалк со священнослужителем за рулем остановили на транзитном участке автодороги "Одесса – Рени". 45-летний клирик УПЦ МП перевозил мужчину призывного возраста из Луганщины и мальчика, спрятавшегося от пограничников.

"Перевозчик хотел высадить пассажира, чтобы тот нелегально попал в Молдову. А чтобы количество человек в транспортном средстве совпадало на выезде с транзитной дороги, водитель спрятал в катафалке — под ведрами, шинами и одеялом 10-летнего мальчика — сына односельчанина", — уточнили в ведомстве.

Дело было направлено в суд. Священнику может грозить до пяти лет лишения свободы с конфискацией транспорта.

Напомним, на Закарпатье пограничники вместе с водолазами ГСЧС спасли 30-летнего жителя Бердянска и 43-летнего харьковчанина, которые, переплывая Латорицу, замерзли и 11 часов провели на дереве посреди реки.

А в Национальной полиции рассказали самые распространенные схемы уклонистов от мобилизации.

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