- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 393
- Время на прочтение
- 1 мин
Священник УГКЦ заявил, что смерть солдат бесполезна без 3+ детей
Дмитрий Романко вызвал споры словами о смысле жертв солдат.
Священник украинской греко-католической церкви Дмитрий Романко высказал мнение о демографической ответственности граждан во время войны.
Об этом он написал в своей соцсети.
«Отказ от рождения 3+ детей делает гибель наших военных бесполезной. Потому что зачем отдавать свою жизнь за страну, в которой и так будут проживать другие народы?» — написал Романко.
Его слова вызвали резкую критику пользователей соцсетей, которые обвинили священника в обесценивании жизни военных и попытке навязать женщинам обязанность рожать детей.
Многие комментаторы также напомнили, что это не первое скандальное сообщение Дмитрия Романко. В его предыдущих публикациях уже неоднократно появлялись мизогинные высказывания, высказывания против права на аборт и суждения, которые пользователи называют проявлениями репродуктивного насилия.
