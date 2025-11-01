Священник УГКЦ заявил, что смерть солдат бесполезна без 3+ детей

ВСУ / © СБУ

Священник украинской греко-католической церкви Дмитрий Романко высказал мнение о демографической ответственности граждан во время войны.

Об этом он написал в своей соцсети.

«Отказ от рождения 3+ детей делает гибель наших военных бесполезной. Потому что зачем отдавать свою жизнь за страну, в которой и так будут проживать другие народы?» — написал Романко.

Его слова вызвали резкую критику пользователей соцсетей, которые обвинили священника в обесценивании жизни военных и попытке навязать женщинам обязанность рожать детей.

Многие комментаторы также напомнили, что это не первое скандальное сообщение Дмитрия Романко. В его предыдущих публикациях уже неоднократно появлялись мизогинные высказывания, высказывания против права на аборт и суждения, которые пользователи называют проявлениями репродуктивного насилия.

Напомним, ранее мы писали о том, что демограф прокомментировал вирусное видео о нехватке мужчини назвал причины, почему сейчас их могут реже видеть на улицах городов.