Священник УПЦ МП на Буковине помогал уклонистам бежать за границу: как работала схема

Кроме этого, организаторы схемы еще и не выдавали уклонистам обещанные документы, а просто показывали место, где можно проскочить через границу.

СБУ заблокировала на Буковине еще один канал незаконного выезда за границу украинцев призывного возраста, к которому причастен священнослужитель УПЦ МП.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что к организации такой противоправной деятельности причастен помощник настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП.

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По данным СБУ, священнослужитель предлагал военнообязанным помощь в нелегальном выезде из Украины вне контрольно-пропускных пунктов. Так, в сентябре 2022 года он пообещал трем местным жителям организовать "беспрепятственный" выезд в Румынию.

Пункт сбора уклонистов был расположен на территории монастыря. Именно оттуда их должны были переправить за границу.

Отмечается, что сообщники священнослужителя якобы должны были обеспечить уклонистов документами для свободного передвижения по территориям ЕС. Однако вместо обещанных документов "клиентов" просто доставили в приграничный район и показали лесопосадку, через которую уклонисты якобы могли перейти в соседнюю страну.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия организатора схемы и заблокировали канал нелегальной миграции. Клирику сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через госграницу Украины. В то же время, дело его сообщника уже рассматривается в суде.

Расследование этой истории продолжается для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе Украины предупреждали, что будут возвращать из-за границы домой мужчин-уклонистов от мобилизации. Возможно ли это – объяснил адвокат.

Фальшивые справки для уклонистов: в Ковеле задержали участников схемы

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