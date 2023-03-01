Священник УПЦ МП не открыл дверь храма: на Буковине погибшего воина ВСУ отпевали во дворе церкви

В селе Задубровцы Черновицкой области во время похорон украинского защитника Василия Катана произошел скандал. Священник УПЦ МП не разрешил занести тело покойного в храм, а потому его отпевали на церковном дворе.

Об этом в Facebook написал священник ПЦУ Роман Грищук.

Священник подчеркнул, что тело погибшего героя не позволили занести в храм, а потому с покойным прощались перед помещением церкви.

Роман Грищук сообщил, что 40-летний Василий Катан добровольцем согласился защищать Украину. Когда через его село ехал автобус с военными, он остановил транспорт и попросил поехать вместе с ними.

"Снова похороны Героя. Воин Василий Катан родом из Багриновки бывшего Глубокского района. Жил в Задубровке Заставновского. Сам изъявил желание защищать Украину. Увидел автобус, что вез военных на войну, остановил, и попросился с ними! Сказал: "Я тоже хочу защищать свою Украину!" Тело воина не пустили в храм! Отпевать пришлось под храмом! Потому что слишком много собралось патриотов", — написал Роман Грищук.

Священник добавил, что громала этого села еще 4 года назад решила перейти в ПЦУ, однако местный священник и его соратники закрыли храм и не пускают туда людей.

Издание "Молодой буковинец" отмечает, что по решению Заставнивского районного суда, громаде разрешили перейти в ПЦУ, однако УПЦ МП игнорирует законное решение.

"Религиозная громада в Задубровке была одной из первых, кто перешел в Православную церковь Украины. Собрание состоялось в начале 2019 года. После перерегистрации устава религиозная громада ПЦУ заявляла, что им препятствуют проводить службу в храме. Под церковью из-за службы даже были стычки, которые урегулировала полиция", — сообщает издание.

Напомним, в селе Сокол (Рожищенская община, Волынская область) представители УПЦ МП покинули дом, принадлежащий местному приходу Православной церкви Украины, оставив в нем "голые стены".

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