Священник УПЦ МП, перевозивший уклонистов, сам бежал за границу – СМИ

Священник УПЦ МП из Закарпатья, который переправлял уклонистов и находится в розыске, сам бежал в Чехию.

Священник УПЦ МП Федор Г. из Закарпатья, задержанный в августе за попытку нелегально переправить шестерых уклонистов через границу, сам бежал в Чехию.

Об этом сообщают местный журналист Виталий Глагола и издание Ужгород.info.

"Священник УПЦ (МП) Федор Г., задержанный в августе за попытку нелегально переправить шестерых мужчин через границу, скрылся в Чехию после объявления в розыск. Несмотря на это, Хустская епархия УПЦ МП не применила никаких санкций против него", — отметил Глагола.

По информации Ужгород.info, священнику Московского патриархата вручили подозрение за организацию незаконного пересечения границы. В августе попа задержали при попытке незаконно переправить шестерых уклонистов за границу на микроавтобусе Volkswagen Transporter. Четверо из них были жителями Закарпатья, еще двое – из Киевской и Донецкой областей.

После задержания его направили в ТЦК для прохождения медкомиссии. Однако священник УПЦ МП каким-то образом быстренько скрылся. Правоохранители объявили его в розыск, но впоследствии появилась информация, что поп уже находится в Чехии.

Священник, помогавший уклонистам / Фото: Виталий Глагола

Ранее сообщалось, что на Закарпатье прихожане УПЦ МП устроили бунт под ТЦК и потребовали выпустить их попов.

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