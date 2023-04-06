Священник УПЦ МП ударил по голове мальчика с флагом Украины: его объявили подозрение

Священник МП во время эмоционального диалога с прихожанами ударил двоих детей, 12-ти и 15-ти лет.
В Житомирской области объявили подозрение священнику УПЦ МП, который ударил мальчика с флагом Украины во время собрания общины.
Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.
По словам правоохранителей, священник МП во время эмоционального диалога с прихожанами безосновательно ударил двоих детей, 12-ти и 15-ти лет. В частности, одного толкнул рукой в плечо, другого мальчика, стоявшего с флагом Украины, ударил кулаком в затылок.
Священнику сообщили о подозрении в хулиганстве — "грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшихся особой дерзостью и исключительным цинизмом".
Материалы производства переданы в Коростенское райуправление полиции, которое проводит досудебное расследование.
Напомним, что инцидент в Иршанске на Житомирщине, где священник УПЦ МП ударил мальчика с флагом Украины, произошел 3 апреля. По информации местных СМИ, тогда на собрании люди высказались за переход в ПЦУ, а священник УПЦ МП не давал верующим ПЦУ зайти в храм.
Ранее сообщалось, что на Буковине с позором выгнали из храма священника МП, который отказывался отпевать павшего воина.
Читайте также:
- Облсовет Хмельницкой области запретил деятельность УПЦ МП на территории области
- Демонтаж и национализация: во Львове рассказали, что будут делать с имуществом УПЦ МП
- В суде жаловался, что в доме нет ни света, ни тепла: журналисты показали шикарные поместья "Паши Мерседеса"