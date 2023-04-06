Священник УПЦ МП ударил по голове мальчика с флагом Украины: его объявили подозрение

Священник МП во время эмоционального диалога с прихожанами ударил двоих детей, 12-ти и 15-ти лет.

В Житомирской области объявили подозрение священнику УПЦ МП, который ударил мальчика с флагом Украины во время собрания общины.

Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

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По словам правоохранителей, священник МП во время эмоционального диалога с прихожанами безосновательно ударил двоих детей, 12-ти и 15-ти лет. В частности, одного толкнул рукой в плечо, другого мальчика, стоявшего с флагом Украины, ударил кулаком в затылок.

Священнику сообщили о подозрении в хулиганстве — "грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшихся особой дерзостью и исключительным цинизмом".

Материалы производства переданы в Коростенское райуправление полиции, которое проводит досудебное расследование.

Напомним, что инцидент в Иршанске на Житомирщине, где священник УПЦ МП ударил мальчика с флагом Украины, произошел 3 апреля. По информации местных СМИ, тогда на собрании люди высказались за переход в ПЦУ, а священник УПЦ МП не давал верующим ПЦУ зайти в храм.

Ранее сообщалось, что на Буковине с позором выгнали из храма священника МП, который отказывался отпевать павшего воина.

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