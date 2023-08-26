Священник УПЦ МП во время крестного хода несколько раз покупал алкоголь – СМИ

Представители УПЦ МП заметили, что мужчина, который шел вместе с ними крестным ходом, несколько раз по дороге покупал алкоголь. Как оказалось, это был клирик УПЦ МП.

Во время крестного хода на западе Украины, который провел Московский патриархат, несмотря на запрет местных властей, представители УПЦ МП приняли своего же священнослужителя за провокатора.

Об этом передает "Хмельницкий LIVE".

Прихожане УПЦ МП предупреждали друг друга в Сети, что с ними идет "провокатор".

"В магазинах по дороге он несколько раз демонстративно покупал алкогольные напитки. Конечно, эти покупки местные жители снимали на видео. На вопрос: "Зачем вы это делаете?" – отвечал: "Так надо. Можно предположить, что задача этого мужчины – максимально дискредитировать крестный ход", – писали в пабликах МП.

По информации издания, "провокатором" оказался действующий клирик УПЦ МП из Киевской епархии диакон Олег Губарь.