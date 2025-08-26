Священника УПЦ МП мобилизовали во время крестного хода в Почаев

Протоиерей Богдан Матвеев / © zaxid.net

Во время традиционного крестного хода в Почаев был мобилизован протоиерей УПЦ МП Богдан Матвеев, клирик Кременчугской епархии.

Об этом сообщает Zaxid.net и Facebook-сообщество «Диалог.тут».

Сообщается, что священника задержали, когда он перевозил на своем авто больных и уставших паломников в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.

Факт мобилизации подтвердили в Тернопольском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, однако детали не предоставили. В центре отметили, что во время действия военного положения военнообязанные должны иметь оформленные необходимые документы для отсрочки или бронирования.

По последним данным, священник уже находится на Ровенском полигоне, сообщает его жена. В семье Матвеевых пятеро детей, трое из которых совершеннолетние; старший сын является военнослужащим и участником боевых действий.

Ежегодно в августе верующие УПЦ МП совершают паломничество из Каменец-Подольского кафедрального собора в Хмельницкой области в Почаевскую лавру — около 250 км пешком. В разные годы крестный ход собирал 20-30 тысяч паломников, сообщает сама церковь.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кабинет министров Украины принял решение о возможности оформления брони для священнослужителей, в соответствии со списком должностей, утвержденного Государственной службой по этнополитике. А также сообщалось, какие именно священники будут иметь право на такую бронь