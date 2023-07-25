Священники УПЦ МП призывают Онуфрия немедленно и окончательно разорвать отношения с РПЦ

Священники Украинской церкви Московского патриархата обратились к митрополиту Онуфрию с призывом немедленно и окончательно разорвать из РПУ после ракетного удара России по Спасо-Ображенскому кафедральному собору в Одессе.

Соответствующее письмо-просьба 23 июля разместили в Интернете.

По состоянию на 10:00 25 июля собрано около 300 подписей священников Московской церкви. Они просят созвать Собор УПЦ, где должен произойти окончательный разрыв с РПЦ.

В открытом письме священники называют агрессию России против Украины "сатанинской" и осуждают поддержку войны предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева).

"Вам хорошо известно, что, несмотря на соборные решения каждый, кто желал, продолжал поминать патриарха Кирилла, довольно однозначные высказывания на счет единства с РПЦ звучали от отдельных иерархов УПЦ. При этом в Москве по лучшему случаю подчеркивали, что УПЦ остается частью РПЦ, а не наше священноначалие, по большому счету, не пыталось убедить ни украинцев, ни россиян. Поэтому оставалось только констатировать, что реального разрыва с РПЦ не произошло. Именно при таких обстоятельствах, почти через год после начала войны, государственные власти взяли курс на ликвидацию УПЦ", — говорится в просьбе.

Уничтожение одесского собора священники называют "варварским".

"Мы, священнослужители УПЦ, призываем Вас инициировать немедленный созыв собора УПЦ, на котором должно произойти реальное, а не эфемерное расторжение с РПЦ. Об этом факте должны быть уведомлены как Поместные Церкви, так и Москва!. Как Предстоятель, Вы не можете избегать серьезных решений. Во время тяжелых решений мы готовы поддерживать Вас до конца! И поймите: недовольные, которые ни при каких обстоятельствах не хотят выходить из РПЦ, будут", — отметили в письме.

Следует заметить, что не все священники Московской церкви осуждают русскую агрессию и даже поддерживают войну и молятся за Путина. После ракетной атаки 23 июля по собору в Одессе в Сети появились видео, на котором священники УПЦ МП продолжают омочать террористические атаки россиян против гражданской инфраструктуры Украины.

Напомним, в ночь на 23 июля 2023 года в результате очередного ракетного удара россиян Спасо-Преображенский кафедральный собор был разрушен. В ПУ отреагировали на это и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний напомнил, что именно этот храм в 2010 году с большой помпезностью открывал именно патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев).

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