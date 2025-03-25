Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Священники УПЦ МП подпольно производили алкоголь в Киевской и Ровенской областях: детали от БЭБ

Священники УПЦ МП подпольно производили алкоголь в Киевской и Ровенской областях: детали от БЭБ

Подпольное производство алкогольной продукции в Киевской и Ровенской областях

Из незаконного оборота изъято около 20 тыс. литров фальсифицированного алкоголя.

Детективы БЭБ разоблачили и прекратили деятельность подпольного производства алкогольной продукции в Киевской и Ровенской областях. Его организовали функционеры УПЦ МП.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Группа закупила необходимое оборудование и сырье для массового изготовления виноградного вина

"Опасный для здоровья и жизни людей алкоголь продавали розничными и оптовыми партиями", — говорится в сообщении.

Детективы провели обыски по адресам незаконного производства, проживания фигурантов и транспортных средств. Ориентировочная стоимость изъятой подакцизной продукции составляет 1,8 млн. грн. Конфискованы также оборудование, черновые записи, компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация, флешносители и т.д.

Читайте также:

  •  

Похожие темы:

Следующая публикация