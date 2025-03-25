Священники УПЦ МП подпольно производили алкоголь в Киевской и Ровенской областях: детали от БЭБ

Из незаконного оборота изъято около 20 тыс. литров фальсифицированного алкоголя.

Детективы БЭБ разоблачили и прекратили деятельность подпольного производства алкогольной продукции в Киевской и Ровенской областях. Его организовали функционеры УПЦ МП.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

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"Опасный для здоровья и жизни людей алкоголь продавали розничными и оптовыми партиями", — говорится в сообщении.

Детективы провели обыски по адресам незаконного производства, проживания фигурантов и транспортных средств. Ориентировочная стоимость изъятой подакцизной продукции составляет 1,8 млн. грн. Конфискованы также оборудование, черновые записи, компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация, флешносители и т.д.

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