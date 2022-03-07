Священнику, эвакуирующему людей из Харькова, на руку сел белый голубь: видео

"Добро победит зло, а свет тьму", — говорится в сообщении под видео.

Священнику, эвакуирующему людей из Харькова, на руку сел белый голубь.

Соответствующее видео обнародовал telegram-паблик "ТСН.ua".

"Священнику, который эвакуирует людей из Харькова, на руку сел белый голубь. Добро победит зло, а свет тьму", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, в Днепровском районе Киева женщина действительно сбила вражеский дрон банкой консервации. Однако женщина отметила, что это были не огурцы, а помидоры. По мнению киевлянки, дрон запустили мародеры, которые таким образом ищут квартиры без хозяев: "У нас по подъезду они уже ходили. Соседка заметила подозрительных молодых людей, а когда начала расспрашивать громко, кто они и откуда, те быстро убежали. Мирные люди не сделали бы так.

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