Святое озеро исчезло: что случилось с водоемом, существовавшим тысячи лет

Святое озеро пересохло / © Суспільне

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В Хмельницкой области полностью исчезла гидрологический памятник природы общегосударственного значения — Святое озеро, существовавшее более 10 тысяч лет. Расположенный на территории Национального природного парка «Малое Полесье» водоем постепенно мелел и заболачивался, однако спасти его было невозможно.

Об этом в комментарии «Суспильному» рассказал главный лесничий парка Алексей Биловский.

По его словам, процесс деградации озера стал заметным ещё более десяти лет назад.

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«Мы начали наблюдать процесс обмеления озера ещё с момента создания национального парка — летом 2014 года. Хотя уже к тому времени уровень воды был значительно ниже, чем до создания парка», — сказал Беловский.

Причина — климатические изменения, а не карьеры

Местные жители высказывали предположение, что на состояние водоема могли повлиять расположенные неподалеку карьеры и пункт забора воды, введённый в эксплуатацию в 2016 году. В то же время главный лесничий отвергает эту версию.

«На это влияет ряд факторов. Прежде всего — изменения климатических условий и понижение уровня грунтовых вод. Это мы можем наблюдать не только на примере озера, но и в целом по всему нашему региону», — пояснил он.

Беловский отметил, что вместе с озером пересыхает и прилегающее болото, которое на протяжении многих лет питало водоем.

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«Пересыхают пруды, озера в селах, исчезают небольшие реки, ручьи, водотоки. Кроме того, на территории парка мы наблюдаем пересыхание всех болот, которые раньше были на нашей территории», — подчеркнул лесничий.

По его словам, Святое было озером с поверхностным питанием.

«Это самая низкая точка в лесу. Все осадки, выпадавшие на лесные массивы, стекали в эту точку», — отметил он.

«Спасти озеро было невозможно»

Главный лесничий подчеркнул, что никакие инженерные работы не могли изменить ситуацию.

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«Поскольку это природный памятник общегосударственного значения, объект природно-заповедного фонда, здесь запрещена любая хозяйственная деятельность. Сделать что-либо, чтобы спасти озеро, на данный момент невозможно. Поставить какой-то земснаряд или очистить озеро — это не даст никакого результата, потому что нет достаточного количества воды», — пояснил Беловский.

Вместе с озером исчезли редкие растения

По информации сотрудников национального парка, после высыхания водоема исчезли регионально редкие виды — белая кувшинка и бобовник трехлистный. В то же время краснокнижная шейхцерия болотная продолжает существовать.

«Болотным видам ничего не угрожает. Они продолжают размножаться и осваивать новые территории», — отметил Беловский.

Озеру было более 10 тысяч лет

По словам главного лесничего, Святое озеро имеет ледниковое происхождение и образовалось после отступления ледника более 10 тысяч лет назад.

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«Это озеро ледникового происхождения. Когда ледник сполз, он образовал такие кратеры — углубления на месте его таяния, — и так образовалось это озеро», — рассказал он.

В начале 2000-х годов Святое озеро было одним из самых популярных мест отдыха в регионе.

«Максимальная глубина этого озера составляла около 5 метров. Площадь водного зеркала — более 8 гектаров», — вспомнил Алексей Биловский.

Напомним, что езда на внедорожниках в Карпатах наносит ущерб природе: она разрушает почву, создает угрозу наводнений и уничтожает редкие растения и животных. Чтобы положить этому конец, людям предлагают сообщать о нарушителях через специальные официальные сервисы.

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