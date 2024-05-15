Святое Закарпатье: священник УПЦ МП показал половые органы на эротическом видео

По словам журналиста, "святой отец" из УПЦ МП снимал свои половые органы на камеру и отправлял эти ролики знакомым.
Закарпатский журналист и блогер Виталий Глагола опубликовал скандальное видео, где священник показывает свои половые органы на камеру. В подтверждение своих слов блогер разместил фото того же человека, что на кадрах, в ризах священника.
По словам Глаголы, "святой отец" снимал свои половые органы и голую "пятую точку" на камеру и отправлял эти ролики знакомым.
"Речь идет о священнике Свято-Георгиевского "Кривского" мужского монастыря Хустской епархии УПЦ МП", — отметил журналист.
Имя священника, а также его лицо мы по этическим причинам раскрывать не будем.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье священники-коммунисты из УПЦ МП, скучавшие по Советскому Союзу", получили подозрение.
Читайте также:
- Напился и голым выпрыгнул из окна: в Киево-Печерской лавре буйствовал монах УПЦ МП – журналистка
- Продавали оружие, детскую порнографию и работали на Россию: СБУ отчиталась о разоблачении клириков УПЦ МП
- В Одесской области священник УПЦ МП регулярно насиловал свою дочь и давал развращать другому попу