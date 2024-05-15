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Святое Закарпатье: священник УПЦ МП показал половые органы на эротическом видео

Святое Закарпатье: священник УПЦ МП показал половые органы на эротическом видео

Священник решил развлечься и снять "эротическое видео"

По словам журналиста, "святой отец" из УПЦ МП снимал свои половые органы на камеру и отправлял эти ролики знакомым.

Закарпатский журналист и блогер Виталий Глагола опубликовал скандальное видео, где священник показывает свои половые органы на камеру. В подтверждение своих слов блогер разместил фото того же человека, что на кадрах, в ризах священника.

По словам Глаголы, "святой отец" снимал свои половые органы и голую "пятую точку" на камеру и отправлял эти ролики знакомым.

"Речь идет о священнике Свято-Георгиевского "Кривского" мужского монастыря Хустской епархии УПЦ МП", — отметил журналист.

Имя священника, а также его лицо мы по этическим причинам раскрывать не будем.

Святое Закарпатье: священник снял трусы ради позорного видео

Святое Закарпатье: священник снял трусы ради позорного видео

Ранее сообщалось, что на Закарпатье священники-коммунисты из УПЦ МП, скучавшие по Советскому Союзу", получили подозрение.

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