Святого Григория Чудотворца: как наши предки проводили последний день осени

Сегодня, 30 ноября, святая Церковь вместе с православными верующими чтит память святого Григория Чудотворца. Что известно об этом дне — читайте в материале ТСН.ua.

В народе 30 ноября раньше часто называли "Григорий Зимоуказатель".

День святого Григория Чудотворца: история

Родился святой в городе Неокесария (Малая Азия) в III веке. Его родители были язычниками и назвали сына при рождении Федором.

В юношеском возрасте Федор получил очень хорошее образование. Он очень любил читать и пытался найти в книгах ответы на свои вопросы. Но смог найти их только в святом Евангелии.

Восемь лет он обучался пресвитеру, а затем прошел обряд крещения, во время которого получил новое имя — Григорий. Святой получил от Господа дар – он мог исцелять одержимых бесами и больных.

О даре Григория быстро стало известно во всем мире. Поэтому он не смог уединиться в пустыне, чтобы посвятить свою жизнь служению Господу, как сам хотел. Он стал епископом Неокесарийским.

Как праздновали день святого Григория Чудотворца наши предки

Это был последний день осени, а потому по нему в старину пытались определять погоду на всю предстоящую зиму. До полудня погода указывала на ту, которая будет в первой половине зимы, а после – во второй половине.

В Киевской Руси 30 ноября было принято проводить всевозможные гуляния. Народ провожал уже шедшую осень, а потом встречал зиму. Обычно к этому дню уже выпадало много снега, поэтому во время гуляний обязательно катались с горки, катались в снегу, резвились, играли в снежки.

Во время катания с горки пытались прокатиться как можно дальше. Верили, что следующий год будет удачным. Также существовала традиция опрокидывания в снегу. Она была особенно популярна среди ребят. Верили, что эти действия помогут задержать зиму и улучшить урожай.

А еще 30 ноября подходили к колодцу и слушали воду. Если она тихо журчала, значит, зима будет мягкой и теплой. Если же она шумела, значит, нужно готовиться к снегопадам.

Народные приметы на 30 ноября

Хорошая погода означает, что зима будет мягкая. А пасмурная – зимой будет мало погожих дней.

Темный лед на реке до хорошего урожая в следующем году.

Ударил сильный мороз — уже наступят холода к весне.

Молитва к святому Григорию Чудотворцу

Искренняя молитва к святому Григорию Чудотворцу способна помочь вам и вашим близким, исцелиться от болезней, получить ответы на все свои вопросы.

О честная и священная глава и благодать Святого Духа полна, спасительно с отцом жилище, великий архиереи, теплый наш покровитель, святитель Григорий! Предстоя возле престола всех Царя и наслаждаясь светом единосущные Троицы и херувимские из ангелы произнося песнь трисвятую, великую же и неисследованную смелость имея к милостивому Владычицу, моли спастись паствы Христу людом, помоги в благочестии святых. украшения: монахи к подвигу доброго течения укрепи: град сей и вся грады наши и страны добрые сохрани, и веру святую непорочную соблюди нам умоли: мир весь твоей предстоя умири избавь, и от нападения иноплеменных сохрани, старые утехи,, вдовицы помилуй, сироты заступи, младенцы вырасти, пленные верни, немощные исцелились, и везде теплые призывают тебя и с молитвой от всяких напастей и бед ходатайством твоим воли. Моли за нас всещедрого и человеколюбивого Христа Бога нашего, да и в день страшного пришествия его от этого стояния избавит нас, и радости святых причастники сотворит со всеми святыми во веки веков. Аминь.