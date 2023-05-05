Святослав Олейник: не веду ни одного аккаунта в соцсети, все распространенное от моего имени – чисто фейк

Экс-руководитель Днепропетровского облсовета отметил, что если фейки появляются, то за это кто платит.

Некоторые СМИ 5 мая распространили информацию, что экс-руководитель Днепропетровского облсовета в своем телеграмм канале написал, что "необходимо как можно скорее прекращать боевые действия и запускать процесс мирных переговоров, основанный на компромиссе и интересах всех сторон".

Святослав Олейник прокомментировал ситуацию "9 каналу".

Прежде всего, экс-руководитель Днепропетровского облсовета отметил, что вообще темы переговоров не могут и не должны комментировать гражданские лица. Они ведь исключительно в компетенции военных, главнокомандующего, государственных лиц и т.д.

"Как и каждый нормальный украинец, я считаю Россию страной-агрессором, с которой любые переговоры возможны только в рамках, определенных Главнокомандующим и Верховной Радой", – отметил он.

Олейник подчеркнул, что не имеет ни одной страницы в социальных сетях: "Я не веду ни одного аккаунта, поэтому любые ссылки на якобы мои высказывания, на созданные скрины якобы с моих страниц являются фейковыми".

Что касается его гражданской позиции, то она четкая.

"Идеология России сейчас – это форма современного фашизма, с которым сегодня борется весь цивилизованный мир. Обязанностью каждого украинца сейчас является помощь государству в этой борьбе таким способом, который для него возможен. Я лично делаю все возможное, но не считаю корректным пиариться на этом. К сожалению, мы имеем примеры, когда помощи на рубль, а рекламы на сотни. Или украли тысячи вагонов гуманитарки, сотни миллионов долларов бюджета, а пиарятся на мелком волонтерстве", — отметил экс-руководитель Днепропетровского облсовета.

Святослав Олейник также прокомментировал сам факт появления фейка.

"Если фейки появляются, то за это кто-то платит. Сейчас происходит активизация процессуальных действий НАБУ в отношении бывших руководителей Днепропетровской ОГА", — уточнил он.

И в конце добавил, что россияне еще с 2014 года внесли его в свои списки на денацификацию, где он во второй сотне.

Напомним, правительство на внеочередном заседании 6 марта назначило Семена Кривоноса директором Национального антикоррупционного бюро.

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