Святослав Вакарчук выступил на разрушенной россией ТЭС ДТЭК после самой сложной зимы
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук выступил перед энергетиками компании ДТЭК на теплоэлектростанции, разрушенной российскими ракетами и дронами.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«Побывал на одном из поражённых российской ракетой энергоблоков станции, где словом и песней поддержал наших энергетиков. Они – настоящие герои. Рискуя жизнью, под постоянными обстрелами российских шахедов и ракет, делают все возможное, чтобы в наших домах было светло и тепло. Было особенно щемяще петь в таких условиях. Вместе идем вперед!», - сказал Святослав Вакарчук.
Отмечается, что концерт для энергетиков приурочен к завершению сложнейшего в истории страны отопительного сезона, когда россия интенсивно вела обстрелы во время самой холодной за 15 лет зимы.
«Мы прошли самую сложную зиму в истории украинской энергетики. Несмотря на беспрецедентные атаки, энергетики ДТЭК выстояли, обеспечили стабильную работу системы и доказали свой профессионализм и преданность делу. Завершение этого отопительного сезона — результат ежедневного самоотверженного труда тысяч людей», — подчеркнул генеральный директор «ДТЭК Энерго» Александр Фоменко.
Напомним, ранее на одной из разрушенных ТЭС ДТЭК прозвучала рождественская композиция "Щедрик" в исполнении хора и оркестра.