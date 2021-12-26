Святой вечер перед Рождеством — что приготовить, как встречать, как украсить дом

6 января — один из самых уважаемых для всех христиан восточного обряда дней, когда в каждом доме создается атмосфера согласия, уюта и любви. По традиции наших предков именно в этот день начинается цикл праздников и рождественско-новогодних событий. Ведь у православных христиан 6 января — Сочельник, Святой вечер или Подвечерие Рождества Христова. Какие народные приметы и традиции были у наших предков, что можно и нельзя делать в этот день читайте в материале ТСН.ua.

О празднике Рождества Христова знали еще с детства, а к обрядам начинали готовиться заранее. Еще в период жатвы хранили колосья для обжиночного Дидуха и отбирали сено для праздничного стола. Наши предки в этот день следили за нашими предками. Сочельник по традиции встречали всей семьей, а потому важно было собраться всем вместе. Даже не задумывались, можно ли вышивать или шить 6 января. Все домашние дела делали по сей день.

До 6 января хозяйки обязательно убирали в доме: стены отбеливали, а трубы разрисовывали цветами и петушками. На стол застилали новую или чисто выстиранную скатерть, всю хату украшали вышитыми полотенцами. Пытались справить или по возможности купить новую одежду для каждого члена семьи. Также важно было приобрести и новую посуду: макитру и макогоны для приготовления кутьи, кочерги, горшки. Из пчелиного воска производились свечи на 6 января. Во время этого процесса обязательно произносили молитвы.

Православное Рождество 6 января: приготовление утром

Православное Рождество 6 января: как готовились к Сочельнику наши предки

Хозяйки вставали еще на рассвете, чтобы успеть сделать все дела до ужина 6 января. Первым важным обрядом в этот день считалось добывание нового огня. За двенадцать дней до Рождества перед образами (иконами) клали огниво с кремнем. Утром женщина их доставала и, став лицом к восходу солнца, трижды клала на себе знак креста. Только тогда можно было вычерпать огонь, чтобы разжечь в печи двенадцать поленьев, сушившихся на 6 января последний месяц.

После этого хозяйка могла приступить к приготовлению 12 блюд на 6 января. Традиционно это были:

вареный горох;

тушеная капуста;

фасоль;

рыба;

вареники с картошкой и грибами;

гречневая каша на конопляном молоке;

голубцы с пшеном;

постный борщ или грибная похлебка с "ушками" (маленькие вареники с картофелем);

пампухи;

лепешки с маком;

узвар;

кутья из толченой пшеницы, приправленная медом.

Дети должны были помогать хозяйке в приготовлении блюд. По традиции они были хоть и постными, но символизировали все дары сада, огорода и поля за прошлый год.

Хозяин утром шел поить скот. И это был еще один важный ритуал 6 января. Обязательно ей нужно было настелить новую солому и дать свежего сена. Затем мужчина отбрасывал снег, расчищал тропы в дом, осматривал свое хозяйство. Традиции на Святой вечер 6 января ясно указывали, что ничто нельзя оставить без внимания в этот день.

6 января все члены семьи должны оставаться дома. Существовало поверье: если переночевать в чужом доме, то весь следующий год будешь по свету скитаться. Что еще нельзя делать 6 января?

Наши предки старались не ссориться, даже к врагам относиться с уважением и добротой.

Для того, чтобы злые языки не могли навредить, хозяйка проходила по всему дому, затыкала тканью дыры в скамейках, говоря: "Не дыры затыкаю, а роты моим врагам, чтобы их напасти не поймали меня через весь год".

А еще нужно было завязывать на веревке узлы: по одному на каждого врага. Перед Святой вечерей 6 января эту веревку клали возле себя и говорили: "Чтобы так мои враги молчали, как эти узлы молчат!".

Традиции на 6 января: установка Дидуха

Традиции на Святой вечер 6 января: дидух / commons.wikimedia.org

6 января не завтракали и не обедали, потому что ждали Сочельника. Разрешалось что-то съесть только маленьким детям. Когда начинало вечереть, в дом вносили сноп ржи, которую в народе называли "Дидух". Согласно украинским поверьям "дедухом" называли всех духов-пращуров, а также добрых духов, которые помогали людям. Новогоднюю елку в домах не ставили. Эта традиция пришла к нам уже позже.

Были по-настоящему интересные народные обычаи на 6 января. К примеру, хозяин, переступая порог дома, должен был снять шапку и поздороваться так, словно он впервые входит в дом:

— Дай, Боже, здоровье!

— Помогай Бег, - традиционная ответная хозяйка, - а что несешь?

— Злата, чтобы весь год мы жили много! — отвечает хозяин, а затем крестится посреди дома и говорит поздравления со Святым Вечером 6 января: "Поздравляю вас со счастьем, здоровьем, с этим Святым Вечером, чтобы вы в счастье и здоровье эти праздники провели и других дождались — от ста лет до ста лет, пока нам Господь Бог назначит возраст!"

Тогда Дидуха подносили над столом и ставили в углу перед иконами. Возле снопа ржи обязательно клали хомут и иго, а сами колосья перевязывали цепью из железа. После этого разрешалось накрыть праздничный стол белой скатертью.

6 января в Украине: как обустраивали дом и украшали стол

6 января, Сочельник: как украшали стол / juliya_levicka/ТСН.Блоги

После установки Дидуха 6 января можно было приступать к обустройству дома и украшению праздничного стола. Хозяин снова приносил охапку сена и соломы. Соломой покрывали пол в доме, а сено клали под стол. Возле него должны были лежать разные железные орудия труда (топор, лемех от плуга и прочее). Дети босиком касались этих вещей, потому что считалось, "что ноги станут тверды, как железо".

Также 6 января хозяин с хозяйкой брали новоиспеченный хлеб, мед, мак, затем обходили с этими блюдами весь двор. Обязательно останавливались у хлева со скотом. Здесь рассыпали мак, "чтобы ведьмы, выбирая его, не могли приступить к скоту”.

Вернувшись в дом, женщина клала на стол под скатерть четыре головки чеснока. Считалось, что это ограждает от нечистых сил. Ребенок до семи лет (в народе так называли "невинной душой") также добавлял к столу три калача или хлеба, соль и большую свечу из пчелиного воска.

По традициям Святого вечера 6 января на столе должны были стоять:

свеча – огонек на свече считается символом веры в Бога, принадлежности человека к свету, готовности в будущем встретиться с Господом;

соль – так как без нее невозможно почувствовать вкус блюда, так и без веры в Бога человек не сможет творить добро;

чеснок — отгоняет злых духов и нечистот, считается символом очищения от грехов, здоровья и плодородия.

Сочельник 6 января: по традиции особое внимание уделялось домашним животным

На Сочельник 6 января уважительно относились к скоту / pixabay.com

Когда сходит первая звезда 6 января, отец заходит в дом и возвещает всем, что Христос родился. Это означает начало Святого вечера.

Но к столу еще не садились. Ведь сначала нужно было пригласить гостей и накормить скот. Вообще, народные обычаи на 6 января всегда были связаны с домашними животными и уважительным к ним отношением.

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Хозяин брал по ложке каждого блюда, стоящего на столе, а для собаки хозяйка давала отдельный кусочек хлеба с овечьим сыром. Все эти дары нужно было вынести во двор и покормить животных. Сначала давали есть собаке, говоря при этом: “Это тот хлеб и овцы, которые ты ухаживал за мною весь год Божий. Если будешь служить верно и в этом году, то в следующем Святом Вечере еще больше возьмешь!”.

6 января большим грехом считалось ударить любое животное. Считалось, что ночью, после Сочельника, Бог разговаривает со скотом и расспрашивает его, хорошо ли живется у хозяина.

Сочельник 6 января: традиции совместного ужина

Традиции Сочельника в Украине / УНИАН

Перед тем, как сесть за стол и начать сочельник 6 января, хозяин должен призвать злых сил. Для этого в чистую миску набирались все блюда (по ложке). С ними мужчина выходил на улицу, смотрел в небо и громко трижды кричал: "Мороз, мороз, иди к нам кутью есть!". После третьего раза обязательно добавлялось: “Если не идешь, то не иди и на рожь-пшеницу, всякую пашницу. Иди лучше на моря, на леса и на крутые горы, а нам вреда не делай". Только после этого можно было закрыть дверь и приступить к празднованию Святого вечера 6 января.

Сочельник считается общим ужином всех родственников. Поэтому даже умершим на окнах ставили стакан с компотом и тарелку с кутью. Также, по традиции, на Святой вечер 6 января нужно было произнести всей семьей три молитвы:

Сначала за мертвых душ: “Просим Тебя, Боже, чтобы и тех душ до ужина допустил, что мы о них не знаем; что в лесу заблудились, в водах утонули, в темных дебрях задушились. Молимся Тебе, Боже, о тех, что никто о них не знает, ложась и вставая и идя по пути, никто не вспомнит. А они, бедные души, горько в аду пребывают и этого Святого Вечера ждут. От нас в этот вечер молитвы уходят и мертвые души помянут!" Потом за себя: "Господи, защити скот мой от зверя, а меня грешного от веры плохой и от безверия — на росах, на водах и на тяжелых переходах. Спасибо Богу Святому, что помог нам дождаться в мире и покое этих Божьих праздников. Да помоги, Боже, их в радости отправить и от этих за год других дождаться. Аминь.” А после этого за каждого члена семьи: "Мы все, по всему искреннему сердцу и по воле Божией, зовем праведные и грешные души на святой ужин, даем им все, что имеем, – чтобы они на том свете ужинали, как мы здесь. Мы заботимся и о тех умерших душах, которые на свете погибли и спасения не имели. Пусть Бог примет для них этот наш ужин. Я их столько приглашаю и призываю на этот тайный ужин, сколько в этом полотне есть дырочек и сколько зерен в сладком углу Божьем. Аминь.”

Если кого-то из семьи на сочельник 6 января не было дома, для него обязательно клали на стол тарелку со столовыми приборами. А когда случалось, что в этот день в дом пришел гость, его должны были пригласить к столу. Считалось, что он несёт счастье.

Традиции на Праздник вечер 6 января немного отличаются, в зависимости от региона Украины. Так, на востоке и в центре внуки должны были занести блюда бабушки с дедушкой. А вот в Покутье и Гуцульщине едой традиционно делились с бедняками.

После Святого ужина начинались забавы. Например, малыши дети бегали по дому и квоктали, чтобы наседки на яйца садились. За это им давали орешки, вкусности и мелкие монеты.

Теперь можно было ждать 13 января или Щедрый вечер, когда празднуют день преподобной Мелании (Молнии, Меланки). Заканчивался же зимний цикл праздников "Голодной кутьей" перед Крещением (18 января). Конец рождественских праздников всегда означал и скорейшее окончание зимы. Поэтому крестьяне уже начинали готовиться к весне и посевам.

Сегодня на празднование Сочельника сохранилось несколько традиций наших предков. Люди готовят на стол двенадцать постных блюд и собираются вместе. А вот рассказ о Рождестве Христовом для детей:

Народные обычаи 6 января: гадание

Народные обычаи 6 января: гадание / pixabay.com

Наши предки любили гадания, а потому такой большой праздник, как Рождество 6 января не могло пройти без особых магических обрядов:

если парень не хотел, чтобы к его девушке другие парни сватов ссылали, то вечером шел к мельнице, брал там три кусочка древесины и заворачивал тряпкой. Ночью их нужно было тайно вонзить во дворик любимой, произнося при этом следующие слова: "Как сеся залог не пускает воду на лотоки, так бы (имя девушки) не пускала сватов, кроме моих".

а чтобы за девушкой бегали ребята и сватали ее, нужно было ночью прийти к реке, раздеться, сбрызнуть себя морозной водой и нашептывать: "Как сеся вода бежит, так бы за мной бегали сватачи!".

когда девушки мыли посуду после Сочельника 6 января, то брали миски в руки, выходили во двор и громко били по ним ложками, считалось, с какой стороны отзовется лаем пес, туда девушка пойдет замуж.

на стол клали разные вещи (рюмка с водкой, топор, ножницы), девушкам завязывали глаза и смотрели, к какому предмету они подойдут, считалось, что такой мужчина им попадется (пьяница, работяга и тд).

если девушка хотела замуж за парня, то подходила вечером к хлеву со свиньями и слушала, как они себя ведут: если тихие, то в семье порядок будет, а если кричали, то ждут новую семью ссоры.

Приметы на 6 января: Сочельник в народе

6 января лежит снег, а на деревьях иней, значит, будет мокрым лето и урожай зерновых / pixabay.com