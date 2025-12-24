- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
Святвечер без света: россияне обесточили Чернигов и часть области
Из-за обстрелов 24 декабря на Черниговщине повреждены энергообъекты: в области продолжаются отключения
Сегодня в Сочельник, 24 декабря, на Черниговщине в результате российских обстрелов повреждены несколько важных энергообъектов.
Об этом передает «Черниговоблэнерго».
В результате атаки обесточены абоненты города Чернигова и ряда населенных пунктов Черниговского района.
«Просим сохранять спокойствие и меры безопасности. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам», — заверили в облэнерго.
Напомним, что сегодня, 24 декабря, в Чернигове российский беспилотник попал в многоэтажное здание.