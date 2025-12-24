ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
53
Время на прочтение
1 мин

Святвечер без света: россияне обесточили Чернигов и часть области

Из-за обстрелов 24 декабря на Черниговщине повреждены энергообъекты: в области продолжаются отключения

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Последствия атаки на Черниговщину: враг попал в важные объекты энергетики

Последствия атаки на Черниговщину: враг попал в важные объекты энергетики

Сегодня в Сочельник, 24 декабря, на Черниговщине в результате российских обстрелов повреждены несколько важных энергообъектов.

Об этом передает «Черниговоблэнерго».

В результате атаки обесточены абоненты города Чернигова и ряда населенных пунктов Черниговского района.

«Просим сохранять спокойствие и меры безопасности. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам», — заверили в облэнерго.

Напомним, что сегодня, 24 декабря, в Чернигове российский беспилотник попал в многоэтажное здание.

Дата публикации
Количество просмотров
53
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie