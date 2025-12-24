Святвечер без света: россияне обесточили Чернигов и часть области

Последствия атаки на Черниговщину: враг попал в важные объекты энергетики

Сегодня в Сочельник, 24 декабря, на Черниговщине в результате российских обстрелов повреждены несколько важных энергообъектов.

Об этом передает «Черниговоблэнерго».

В результате атаки обесточены абоненты города Чернигова и ряда населенных пунктов Черниговского района.

«Просим сохранять спокойствие и меры безопасности. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам», — заверили в облэнерго.

Напомним, что сегодня, 24 декабря, в Чернигове российский беспилотник попал в многоэтажное здание.