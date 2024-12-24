Святвечер и Рождество: где и когда смотреть богослужения ПЦУ, УГКЦ, римско-католической церкви

Традиционно праздничные богослужения будут транслировать онлайн.
В этом году уже второй раз украинцы празднуют Рождество Христово 25 декабря. Сегодня у верующих – Святвечер. Уже с сегодняшнего вечера в церквях начинаются богослужения. Поскольку в Украине комендантский час, то посещение храмов ограничено.
ПЦУ, УГКЦ и РКЦ будут транслировать вживую богослужения. Где и когда их можно посмотреть – в материале ТСН.ua.
Православная церковь Украины
Настоятель Православной Церкви Украины (ВТО) митрополит Эпифаний проведет главные Рождественские богослужения в Киеве.
Сегодня, 24 декабря, на Святвечер, в 17:00 будет всенощное бдение в Михайловском златоверхом соборе.
В 9.00, в день Рождества, 25 декабря, состоится Праздничная Божественная литургия.
Богослужения будут транслироваться:
- на страницах ПЦУ и митрополита Эпифания в Facebook
- на YouTube-канали ПЦУ
- на телеканале "Суспільне Культура"
Украинская греко-католическая церковь
Глава УГКЦ Святослав проведет богослужение 24 декабря и 25 декабря в Патриаршем соборе Воскресения Христова.
В 17:00 24 декабря начнется Большое повечерие с литией.
† Вечером Рождества Христова
25 декабря в 7:30 начнется Рождественская утреня и архиерейская Божественная литургия
† Рождественская утреня и Архиерейская Божественная Литургия
Кроме того, телеканал "Суспільне. Культура" будет транслировать Большое повечерие с литургией 24 декабря.
Римско-католическая церковь
Сегодня, в 19.00, в храме Святого Александра в Киеве начнется ночная Рождественская месса римско-католической церкви в Украине.
Пастырка из кафедрального собора св. Александра
Утром на Рождество, в 10:00, начнется Рождественская святая месса в храме Святого Александра в Киеве.
Рождественская Святая Месса из кафедрального собора св. Александра
Напомним, ранее мы писали — что символизирует дедух и почему его нужно ставить в Святвечер.