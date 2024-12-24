Святвечер и Рождество: где и когда смотреть богослужения ПЦУ, УГКЦ, римско-католической церкви

В этом году уже второй раз украинцы празднуют Рождество Христово 25 декабря. Сегодня у верующих – Святвечер. Уже с сегодняшнего вечера в церквях начинаются богослужения. Поскольку в Украине комендантский час, то посещение храмов ограничено.

ПЦУ, УГКЦ и РКЦ будут транслировать вживую богослужения. Где и когда их можно посмотреть – в материале ТСН.ua.

Православная церковь Украины

Настоятель Православной Церкви Украины (ВТО) митрополит Эпифаний проведет главные Рождественские богослужения в Киеве.

Сегодня, 24 декабря, на Святвечер, в 17:00 будет всенощное бдение в Михайловском златоверхом соборе.

В 9.00, в день Рождества, 25 декабря, состоится Праздничная Божественная литургия.

Богослужения будут транслироваться:

Украинская греко-католическая церковь

Глава УГКЦ Святослав проведет богослужение 24 декабря и 25 декабря в Патриаршем соборе Воскресения Христова.

В 17:00 24 декабря начнется Большое повечерие с литией.

† Вечером Рождества Христова

25 декабря в 7:30 начнется Рождественская утреня и архиерейская Божественная литургия

† Рождественская утреня и Архиерейская Божественная Литургия