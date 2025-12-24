- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 737
- Время на прочтение
- 1 мин
Святвечер на Черкасчине начался с удара РФ: есть раненый
В Черкассах в результате атаки вечером 24 декабря получил травмы один человек.
В среду, 24 декабря, в Святвечер российские оккупанты нанесли удар по Черкасчине.
Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
По его словам, Святвечер на Черкасчине начался с вражеской атаки. Силы ПВО обезвредили российскую ракету в Черкасском районе.
«Имеем одного травмированного. К счастью, не тяжелого», — отметил глава ОВА.
По предварительным данным, взрывной волной повреждены учебное заведение, гаражный кооператив, местное кладбище. Обследование территории продолжается. На месте падения работают все необходимые службы.
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко добавил, что в результате вечерней атаки повреждены могилы на кладбище и Аллея Героев.
«Российские в****ки в очередной раз попадают в наше кладбище. Изуродованы памятники простых граждан нашего города и Аллея Героев. То, что они делают на Святой вечер, — последнее, что могут делать люди, верующие в Бога… Война против памятников, против человеческих душ — это их стиль», — сообщил городской голова.
Напомним, что в Святвечер в Чернигове российский беспилотник попал в многоэтажный дом.