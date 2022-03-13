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Святыни пережили мировые войны: русские оккупанты обстреливают и уничтожают украинские церкви

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Святыни пережили мировые войны: русские оккупанты обстреливают и уничтожают украинские церкви

Украинские храмы, пережившие мировые войны, теперь пытаются уничтожить россияне.

Российские оккупанты цинично обстреливают украинские храмы. Из-за действий захватчиков пострадали уже 4 церкви.

Об этом сообщили в МВД Украины.

  • Житомирская область. В селе Вязовка бывшего Народицкого района орки уничтожили церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенную в 1862 году. Это памятка архитектуры национального значения.
  • Харьков. Снаряд оккупантов попал в Успенский собор Харькова, где укрывались люди. К счастью, никто не пострадал. Успенский собор пережил большевиков и Вторую мировую войну, когда все постройки вокруг были разрушены, но собор уцелел.
  • Донбасс. На момент авиаудара по Святогорску проживало около 10 тысяч мирных жителей. В отеле при Лавре находились 520 беженцев (из них 200 детей), от удара выбило дверь и окна на всех трех этажах. Люди получили ранения обломками стекла, дети находятся в шоке.
  • Луганская область. В Северодонецке под обстрел оккупантов попал Христо-Рождественский кафедральный собор, в котором скрывались от обстрелов люди.

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