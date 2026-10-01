Связь будет исчезать на полдня из-за ударов РФ: украинцам посоветовали, что делать

Из-за ударов РФ у украинцев может исчезать Интернет / © Associated Press

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Из-за российских ударов по инфраструктуре украинцев могут ожидать длительные перебои со связью, а привычные сервисы способны не работать.

Об этом в эфире «Киевского времени» сообщил президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский.

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По его словам, сплошное отключение интернет-сетей маловероятно благодаря многоуровневому резервированию данных на зарубежных серверах, однако локальные сбои могут продолжаться до 10 часов. Помимо приобретения SIM-карт, абоненты могут настроить функцию спутниковой связи на своих смартфонах.

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«Телефон может напрямую связываться со спутником, но нужно выйти на открытую площадку, чтобы видеть небо. И тогда телефон будет работать. Будут работать только SMS или WhatsUp или еще какой-нибудь мессенджер, гугл-карты будут работать. Различны такие приложения, которые мало трафика потребляют», — посоветовал он.

Эксперт призвал граждан заблаговременно подготовиться к возможным отключениям. Он посоветовал иметь наличные и распечатанные копии важных документов, чтобы не остаться без доступа к нужной информации при отключении Интернета или мобильной связи. Ольшанский также призвал украинцев не полагаться на один канал связи, а иметь сразу несколько резервных вариантов — и мобильных, и фиксированных.

Ситуация, по его словам, коснется любого, кто пользуется мобильным Интернетом и услугами домашних провайдеров.

РФ хочет «выбить» связь в Украине: последние новости

Напомним, 23 сентября у части киевлян возникли перебои с Интернетом после атаки РФ. Провайдеры «Паутина» и UTELS заявили о повреждении дата-центров и обесточивании оборудования.

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27 сентября в Минцифре предупредили, что вражеские атаки повлекли за собой нагрузку на цифровую инфраструктуру Киева и области.

Премьер-министр Сергей Корецкий подтвердил, что вопрос защиты дата-центров и мобильной связи обсуждался на заседании Ставки Верховному Главнокомандующему. Он подчеркнул, что риски для цифровой и коммуникационной системы будут оставаться высокими до завершения боевых действий.

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