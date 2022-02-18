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"Связь покинула чат": жители Донбасса и Луганщины сообщают о сбоях в работе мобильных операторов

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"Связь покинула чат": жители Донбасса и Луганщины сообщают о сбоях в работе мобильных операторов

pixabay.com

Местные говорят, что проблемы со связью у них со вчерашнего дня.

Жители Луганщины и Донбасса жалуются на отсутствие мобильной связи операторов "Киевстар" и Vodafone.

Об этом сообщают в телеграмм-пабликах.

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"Жители населенных пунктов Донецкой и Луганской областей сообщают о серьезных перебоях в сети мобильных операторов Vodafone и Kyivstar", — говорится в сообщении.

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Местные говорят, что проблемы со связью у них со вчерашнего дня:

  • Славянск. Связи нет.
  • Луганская область, город Счастье, нет связи.
  • Северодонецк. Остался жив только Lifecell.
  • Славянск и Краматорск Vodafone не работает.
  • Краматорск. Связь покинула чат.
  • Рубежное, Луганская область, нет.
  • Донецкая область. Селидово. Тихо, но связи нет.

По сообщениям в комментариях, позже связь с перебоями, но начала появляться:

  • "Палочки" появились, но связи так и нет.
  • Связь появляется, но вы попробуйте кого-нибудь набрать, не дозвонитесь.
  • Бахмут. Связь+, но позвонить по телефону не получается.
  • Мариуполь. Очень плохая.
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Напомним, что на Донбассе обостряется ситуация, обстрелы не утихают, ранены военные и мирные жители.

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