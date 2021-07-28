Связал, а потом изнасиловал: в Николаевской области молодой человек напомнил о себе бывшей девушке

Злоумышленник также запугал бабушку потерпевшей, чтобы она молчала.
В Николаевской области 15-летняя девушка заявила в полицию о том, что в ее дом ворвался бывший парень, с которым она не общается уже около шести месяцев, и начал угрожать ножом, после чего связал и изнасиловал.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Выяснилось, что в доме также находилась бабушка потерпевшей, которую злоумышленник угрозами заставил молчать. Девушке удалось освободиться, когда в их дома пришли общие знакомые, они и вызвали полицию, однако молодой человек убежал.
Позже 20-летнего злоумышленника задержали.
Известно, что задержанный является фигурантом другого уголовного производства за причинение тяжких телесных повреждений участнику АТО, а дело по этому факту больше года рассматривается в суде. Тогда ему была избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что в Киеве две женщины развращали собственных дочерей. С ними они снимали фото- и видеоматериалы порнографического характера.