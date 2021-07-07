Связал детей 2 и 7 лет и нанес им ножевые ранения: под Кривым Рогом мужчина отомстил экс-сожительнице

Связал детей 2 и 7 лет и нанес им ножевые ранения: под Кривым Рогом мужчина отомстил экс-сожительнице

Сейчас младший мальчик находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

В Кривом Роге разыскивают мужчину, который нанес ножевые ранения двоим детям. 28-летний житель села Девладово связал двоих детей 2 и 7 лет и нанес им несколько ножевых ранений в различные части тела. О случившемся в полицию заявила 26-летняя мать двоих детей.

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Информацию об этом ТСН.ua подтвердили в пресс-службе Криворожского районного управления полиции.

В полиции сообщили, что 2-летний мальчик находится в крайне тяжелом состоянии.

Злоумышленник скрывается, и его сейчас разыскивают правоохранители. По предварительной информации, таким образом мужчина отомстил матери двоих детей, его бывшей сожительнице.

Напомним, что Николаевской области будут судить 30-летнего жителя. Вознесенска по обвинению в умышленном убийстве 16-летнего парня.

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