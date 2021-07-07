Связал детей 2 и 7 лет и нанес им ножевые ранения: под Кривым Рогом мужчина отомстил экс-сожительнице

Сейчас младший мальчик находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.
В Кривом Роге разыскивают мужчину, который нанес ножевые ранения двоим детям. 28-летний житель села Девладово связал двоих детей 2 и 7 лет и нанес им несколько ножевых ранений в различные части тела. О случившемся в полицию заявила 26-летняя мать двоих детей.
Информацию об этом ТСН.ua подтвердили в пресс-службе Криворожского районного управления полиции.
В полиции сообщили, что 2-летний мальчик находится в крайне тяжелом состоянии.
Злоумышленник скрывается, и его сейчас разыскивают правоохранители. По предварительной информации, таким образом мужчина отомстил матери двоих детей, его бывшей сожительнице.
Напомним, что Николаевской области будут судить 30-летнего жителя. Вознесенска по обвинению в умышленном убийстве 16-летнего парня.