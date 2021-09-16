Связал руки и надел пакет на голову: в Сумской области отец жестоко убил 3-летнего сына в лесу

Мужчина забрал сына из садика и отвез его в лесополосу за городом, где и задушил.
В среду, 15 сентября, 50-летний житель Глухова Сумской области забрал из детского сада своего 3-летнего сына и домой с ребенком не вернулся. Во время поисков пропавших полиция выяснила, что отец жестоко убил собственного сына, а тело бросил в лесу.
Об этом сообщили в пресс-служба полиции Сумской области.
"Вчера в полицию поступило сообщение о том, что житель Глухова забрал из детского сада своего 3-летнего сына и домой с ребенком не вернулся. Полицейские сразу начали поиски пропавших: вместе с неравнодушными гражданами прочесывали улицы города, опрашивали возможных свидетелей, просматривали видео с камер видеонаблюдения", — рассказывают в полиции.
Ориентировку с описанием пропавших правоохранители разослали по всех территориальных подразделений полиции области и распространили в сети Интернет.
"И уже на утро такая слаженная работа дала положительный результат. Полицейские разыскали 50-летнего отца на одной из улиц города Глухов, однако ребенка с ним не было", — рассказывают в полиции.
Мужчина уверял правоохранителей, что не знает, где находится его сын. Но во время розыска сотрудники полиции установили, что отец задушил своего 3-летнего сына. А потом злоумышленник и сам показал правоохранителям место убийства.
Оказалось, что забрав сына из детского сада, мужчина поехал с ним за город на велосипеде. Приехав к ближайшей лесополосе, связал малышу руки и одел пакет на голову. От чего ребенок задохнулся. После этого отец уехал.
Полицейские задержали злоумышленника, а по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Днепре мать убила годовалого сына, сделав ему смертельный укол.