Связал руки и надел пакет на голову: в Сумской области отец жестоко убил 3-летнего сына в лесу

Связал руки и надел пакет на голову: в Сумской области отец жестоко убил 3-летнего сына в лесу

Мужчина забрал сына из садика и отвез его в лесополосу за городом, где и задушил.

В среду, 15 сентября, 50-летний житель Глухова Сумской области забрал из детского сада своего 3-летнего сына и домой с ребенком не вернулся. Во время поисков пропавших полиция выяснила, что отец жестоко убил собственного сына, а тело бросил в лесу.

Об этом сообщили в пресс-служба полиции Сумской области.

"Вчера в полицию поступило сообщение о том, что житель Глухова забрал из детского сада своего 3-летнего сына и домой с ребенком не вернулся. Полицейские сразу начали поиски пропавших: вместе с неравнодушными гражданами прочесывали улицы города, опрашивали возможных свидетелей, просматривали видео с камер видеонаблюдения", — рассказывают в полиции.

Патрульная полиция Сумской области

Ориентировку с описанием пропавших правоохранители разослали по всех территориальных подразделений полиции области и распространили в сети Интернет.

"И уже на утро такая слаженная работа дала положительный результат. Полицейские разыскали 50-летнего отца на одной из улиц города Глухов, однако ребенка с ним не было", — рассказывают в полиции.

Патрульная полиция Сумской области

Мужчина уверял правоохранителей, что не знает, где находится его сын. Но во время розыска сотрудники полиции установили, что отец задушил своего 3-летнего сына. А потом злоумышленник и сам показал правоохранителям место убийства.

Патрульная полиция Сумской области

Оказалось, что забрав сына из детского сада, мужчина поехал с ним за город на велосипеде. Приехав к ближайшей лесополосе, связал малышу руки и одел пакет на голову. От чего ребенок задохнулся. После этого отец уехал.

Полицейские задержали злоумышленника, а по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Днепре мать убила годовалого сына, сделав ему смертельный укол.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку