Связали и избили: в Одесской области односельчане устроили самосуд над парнем

Мужчины обвинили подростка в краже.
В Болградской объединенной территориальной общине злоумышленники избили, связали и удерживали 15-летнего знакомого за то, что он якобы украл у них музыкальную колонку.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Событие произошло в гараже 32-летнего мужчины, где односельчане собрались и там играли в карты. Во время посиделок злоумышленники придрались к потерпевшему, чтобы признался в содеянном, а когда он стал отрицать свою причастность к исчезновению их имущества, применили к нему силу.
Несколько часов избитый парень просидел связанным, пока не развязал веревки и убежал домой. Об инциденте он сразу рассказал отцу, и тот обратился в правоохранительные органы.
Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения.
Напомним, в Николаеве во время конфликта 30-летняя женщина отобрала у пьяного поклонника нож и ударила им ему в живот. От полученной травмы он скончался.
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