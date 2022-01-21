Связали и избили: в Одесской области односельчане устроили самосуд над парнем

Связали и избили: в Одесской области односельчане устроили самосуд над парнем

Мужчины обвинили подростка в краже.

В Болградской объединенной территориальной общине злоумышленники избили, связали и удерживали 15-летнего знакомого за то, что он якобы украл у них музыкальную колонку.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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Событие произошло в гараже 32-летнего мужчины, где односельчане собрались и там играли в карты. Во время посиделок злоумышленники придрались к потерпевшему, чтобы признался в содеянном, а когда он стал отрицать свою причастность к исчезновению их имущества, применили к нему силу.

Несколько часов избитый парень просидел связанным, пока не развязал веревки и убежал домой. Об инциденте он сразу рассказал отцу, и тот обратился в правоохранительные органы.

Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения.

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Напомним, в Николаеве во время конфликта 30-летняя женщина отобрала у пьяного поклонника нож и ударила им ему в живот. От полученной травмы он скончался.

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