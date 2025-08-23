Связали и заклеили рот: в Харькове банда напала на 89-летнюю мать военного

Цинический разбой в Харькове

Реклама

В Харькове правоохранители задержали четырех участников преступной группы, напавших на 89-летнюю мать военного в ее собственной квартире.

Об этом рассказали прокуратура и полиция Харьковской области.

Четверо мужчин заранее спланировали преступление. Они знали, что сын потерпевшей является военнослужащим, и предполагали, что средства, заработанные им на передовой, могут храниться дома у старушки. Бандиты решили, что женщина хранит в квартире около 50 тысяч долларов США — средства, которые, по их данным, якобы посылает ей сын военнослужащий.

Реклама

22 августа двое участников банды остались у подъезда «на шухере». Остальные двое поднялись в квартиру. Чтобы не вызвать подозрений, они одели форму работников интернет-провайдера.

«Двое нападающих цинично проникли в квартиру, связали потерпевшую, надели ей на лицо маску, устроили беспорядок в доме и потребовали деньги и золотые украшения», — сообщил начальник отдела СУ ГУНП в Харьковской области Александр Жидков.

Пожилая женщина имела всего 2 тысячи гривен, которые откладывала на лекарства. Она предложила отдать эти деньги, однако нападавшие их не взяли, забрав только мобильный телефон. Когда они вышли из квартиры, сразу были задержаны полицейскими.

Отдельно задержаны и пособник и организатор этого дерзкого преступления

Реклама

«Я услышала, как открывается дверь, подумала, что это сын приехал. Ворвались двое мужчин. Посадили меня в кресло, связали руки и ноги скотчем, закрыли лицо. Требовали деньги. Они перерыли всю квартиру, забрали телефон и приказали сидеть до вечера. Очень испугалась, думала, что это мой конец. Но уже через 15 минут в квартиру вошли полицейские. Они меня развязали и вызвали скорую», — вспоминает потерпевшая пенсионерка.

Злоумышленникам грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Раньше мы писали, почему родственники без вести пропавших военных не получают деньги и кто их дерибанит.