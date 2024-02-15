Связали руки и зарезали: на Хмельнитчине застолье закончилось жестоким убийством

В с. Калиновка в Хмельницком районе произошло жестокое убийство.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

По данным следствия, трое мужчин выпивали в доме одного из подозреваемых.

"Во время застолья между ними возникла ссора. Тогда 61-летний хозяин и его 59-летний гость решили убить третьего товарища. Злоумышленники связали потерпевшему руки ремнем и нанесли не менее 24 ударов кухонным ножом в разные участки тела. 39-летний мужчина умер на месте от острой кровопотери", — сообщили подробности в ведомстве.

Поняв, что натворил, хозяин дома сам позвонил по телефону в полицию. Его подельник место преступления оставил. Однако практически сразу после получения сообщения правоохранители его задержали. В содеянном он также признался.

В настоящее время им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Теперь за совершенное им грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Николаевской области отец зарубил топором родного сына.

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