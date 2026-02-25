ТЦК / © ТСН.ua

В Харькове расследуют инцидент с участием 54-летнего мужчины и военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки. Мужчина заявил об избиении после доставки в помещение ТЦК.

Об этом пишет «Общественное».

Какая версия потерпевшего

Пострадавший — переселенец из Константиновки Донецкой области Вадим Рудюк. В комментарии журналистам он рассказал свою версию событий.

«Я вышел из дома, отошел метров 50. Подъехал бус, выбежали двое, сказали: „Документы“. Я ответил, что документов с собой нет и просил вызвать полицию. После этого меня силой посадили в автобус», — сказал мужчина.

Потерпевший гражданин / © Фото из открытых источников

По его словам, уже в помещении ТЦК конфликт обострился.

«Меня свергли и начали избивать несколько человек. Я просил вызвать скорую помощь, но реакции не последовало», — утверждает Рудюк.

Он сообщил, что у него проблемы со здоровьем и ранее был снят с военного учета по состоянию здоровья. Также мужчина отметил, что более 30 лет работал в ГСЧС и имеет статус участника боевых действий.

Телесные повреждения / © Фото из открытых источников

«Я проработал 30 лет пожарным. Мы ездили в Авдеевку, Светлодарск, работали после обстрелов. Сейчас я на пенсии», — добавил он.

Пострадавший мужчина / © Фото из открытых источников

По словам Рудюка, врачи диагностировали у него ушибы, сотрясение мозга и другие травмы. Окончательное медицинское заключение обещают предоставить после завершения лечения.

Пострадавший мужчина / © Фото из открытых источников

Что говорят в полиции

23 февраля в полицию Харькова поступило заявление о возможном противоправном применении физической силы к 54-летнему местному жителю.

По словам заявителя, его отец был остановлен на одной из улиц города военнослужащими, после чего был доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В дальнейшем, как отмечалось в обращении, в помещении учреждения мужчине могли быть нанесены телесные повреждения.

В полиции Харьковщины сообщили, что по этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение.

«В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители совершают необходимые следственные действия для полного и беспристрастного выяснения всех обстоятельств происшествия», — отметили в полиции.

Что говорят в ТЦК

В Харьковском областном ТЦК и СП подтвердили, что инцидент произошел во время мер по оповещению военнообязанных.

«Гражданин вел себя агрессивно и пытался совершить нападение на военнослужащих группы оповещения. Военнослужащие пытались избежать конфликта, однако за нарушение требований законодательства он был доставлен в РТЦК и СП», — говорится в сообщении.

В центре комплектования также заявили, что в помещении ТЦК мужчина якобы ударил одного из военнослужащих.

«Во время столкновения телесные повреждения получили как военнослужащий, так и гражданин. На место происшествия была вызвана скорая помощь», — отметили в ТЦК.

Там добавили, что руководством областного центра назначено служебное расследование, а вся необходимая информация предоставляется правоохранительным органам.

Напомним, 24 февраля 2026 г. в Кривом Роге во время проверки военно-учетных документов произошел инцидент с ранением военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По информации Днепропетровского областного ТЦК и СП, представители военкомата совместно с правоохранителями остановили мужчину для проверки документов. При выяснении обстоятельств было установлено, что гражданин нарушал правила военного учета и находился в розыске как уклоняющееся от мобилизации лицо.

В ведомстве сообщили, что во время общения один из присутствующих прибег к агрессивным действиям, в результате чего ножевое ранение получил военнослужащий ТЦК. Пострадавший оперативно госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное. Других пострадавших нет.

В ТЦК подчеркнули, что по факту инцидента проводятся соответствующие проверки, а также подчеркнули, что любые проявления агрессии в отношении военнослужащих недопустимы и представляют посягательство на законную деятельность в сфере мобилизационной подготовки.