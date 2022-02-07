Связали строительным хомутом: в Харькове двое мужчин издевались над женщиной, чтобы украсть ее сбережения

Связали строительным хомутом: в Харькове двое мужчин издевались над женщиной, чтобы украсть ее сбережения

Мужчины украли 35 000 польских злотых, 500 долларов и ювелирные украшения.

В Харькове двое мужчин проникли в дом к 52-летней женщине, связали ее строительным хомутом и заставили сказать, куда она прячет сбережения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как выяснилось, на преступление пошли 38- и 39-летний жители Запорожья. Они проникли в дом, находящийся на улице Бассейной. Там они связали женщину и заставили ее сказать, где лежат деньги и ценные вещи. Мужчины украли 35 000 польских злотых, 500 долларов и ювелирные украшения. Однако впоследствии их задержали правоохранители.

"При проведении обысков по местам жительства злоумышленников и в автомобилях обнаружены и изъяты украденные денежные средства и мобильные телефоны, которые использовались для связи при совершении преступлений. Также дома у одного из нападавших обнаружено 50 тысяч долларов США. В настоящее время обвинительный акт в отношении двух жителей Запорожья направлен в Киевский районный суд Харькова", — рассказали в прокуратуре области.

Напомним, что в Харькове мужчину, который развращал детей, отправили в тюрьму на восемь лет.

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