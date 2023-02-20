Связана ли воздушная тревога с визитом Байдена в Киев: в ВСУ ответили

Спикер Воздушных сил ВСУ отмечает, что поднятие вражеской боевой авиации происходит ежедневно, но россияне, вероятно, не назовут сегодняшние свои действия "сигналом" для США.

Сегодня, 20 февраля, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога незадолго до того, как официально стало известно о прибытии президента США Джо Байдена в Киев.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал, с чем связано утреннее объявление воздушной тревоги.

"Очевидно, что есть угроза по всей территории государства. Это происходит, когда взлетают носители ракет "Кинжал" Миг-31К на севере, которые могут и в Беларуси, и в России летать и угрожать таким образом нашему государству. Связывать это с визитом лидера американского народа или не связывать, здесь делайте выводы сами. Понятно, что эти полеты происходят фактически каждый день, поэтому вряд ли российские СМИ будут говорить, что это какой-то сигнал", — сказал он во время брифинга в Media Center Ukraine.

По мнению Игната, россияне могут объяснить взлет своей боевой авиации во время визита Байдена плановыми полетами.

"Они будут говорить, что это там плановые полеты. Призываем соблюдать, несмотря на другие события, которые происходят в нашем государстве", — добавил представитель Воздушных Сил ВСУ.

Визит Джо Байдена в Украину

Сегодня, 20 февраля, СМИ сообщили, что военный самолет США кружит на границе Украины и Польши на фоне слухов о визите Байдена в Киев.

Впоследствии стало известно, что президент США действительно прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Как позже стало известно, Байден попал в Украину поездом из Польши.

После приезда Байдена в Киев была объявлена масштабная воздушная тревога во всех областях. С двух аэродромов в Белоруссии взлетели российские истребители.

По данным американского издания Politico, помощники Байдена накануне исследовали, может ли президент США тайно приехать в Украину. В частности, они пытались выяснить, есть ли способы безопасно пересечь границу.

Российские "эксперты" и пропагандистские журналисты не обошли вниманием такое событие и заявили, что визит Байден состоялся якобы потому, что Россия "дала гарантии безопасности" для его визита.

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