Связана с Сечью: на дне Каховского водохранилища обнаружили 300-летнюю находку (фото)

Находка связана с последней Запорожской Сечью, которая существовала на территории водохранилища с 1734 по 1774 год.

На дне бывшего Каховского водохранилища в Никополе Днепропетровской области был найден еще один артефакт. Вероятно, это 300-летний металлический якорь.

Об этом рассказал заместитель директора местного краеведческого музея Мирослав Жуковский, сообщает "Суспильне".

Жуковский сообщил, что на дне бывшего водохранилища в Никополе был найден, по одной из версий, металлический якорь XVIII века. Находка достигает 1,2 м в длину и 18 кг весом.

Специалист добавил, что найденная вещь заржавела, но в хорошем состоянии. Артефакт планируется отправить на экспертизу в Запорожскую область.

Находка на дне бывшего Каховского водохранилища/Фото: "Суспильне Днепр"

"Не хочется забегать вперед. Речь идет пока о двух версиях. Первая — это основа якоря. Вторая — какое-то другое назначение, но связанное с последней Запорожской Сечью, которая существовала на территории водохранилища с 1734 года по 1774 год", — рассказал историк.

Он добавил, что это 11-я находка в музее из Каховского водохранилища и не последняя.

Напомним, в августе после подрыва россиянами Каховской ГЭС у берегов Хортицы обнаружили три большие лодки козацкой поры. Одна из них – это речное судно XVI-XVIII веков, на котором запорожские козаки перевозили грузы по Днепру.

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