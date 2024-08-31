Связано ли увольнение Олещука с катастрофой F-16: Умеров ответил

В Украине с должности командующего Воздушными силами ВСУ уволили Николая Олещука. Это совпало с катастрофой самолета F-16.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что увольнение Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ не связано с катастрофой истребителя F-16.

Об этом Умеров сказал в интервью CNN.

"Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса… На этом этапе я бы их не связывал", — сказал Умеров.

Министр обороны назвал смерть пилота "досадной" и подчеркнул, что Украина расследует произошедшее.

"Мы анализируем случившееся. Мы также открыли дело для наших партнеров, поэтому они тоже анализируют это и расследуют вместе с нами", — заявил министр обороны.

Напомним, в пятницу, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины.

Накануне стало известно, что воздушные силы Украины потеряли истребитель F-16 во время массированной ракетной атаки 26 августа, в воздушном бою погиб один из самых опытных украинских пилотов.

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