Связано с войной: в Украине назвали слово 2023 года

"Мобилизация" стала словом года по версии словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово".

Об этом говорится на сайте словаря.

Как объясняют авторы, в течение года этот срок находился в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент громкий законопроект о мобилизации.

"Словр "мобилизация" потеснил другого кандидата — "контрнаступление", — отметили там.

Другие преденденты на слово года тоже связаны с войной.

Составители словаря выделили, в частности, следующие:

"уклоняющийся" — мужчина, который уклоняется от мобилизации. Уклоненными также называют политическое руководство страны, которое отказывается брать на себя ответственность за сложные решения и переводит стрелки на военных;

"яйца по 17 гривен" — как символ коррупции в Минобороны Украины;

"блокада/деблокада" — в связи с блокадой россией украинских морских портов и их частичной деблокадой методом истребления Черноморского флота РФ; а также недружественными действиями польских перевозчиков и фермеров, которые также блокируют границу, нанося ущерб украинской экономике;

"позиционная война" — термин приобрел популярность после публикации статьи главнокомандующего Валерия Залужного о переходе войны на новый этап;

"Дрон" — резкое увеличение использования дронов, в частности FPV и морских дронов, оказало существенное влияние на ход боевых действий в этом году.

"Единственным словом из общемирового контекста в этом списке стал ИИ (искусственный интеллект), хотя и его присутствие связано с интеграцией ИИ в военные системы, отметили авторы", — добавили авторы словаря.

Напомним, Оксфордский университет назвал словом года сленговое rizz. Это сленговое слово употребляют для определения чего-нибудь привлекательного.

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