Свяжитесь с теми, кто сейчас в Силах обороны, и поблагодарите их: президент обратился к украинцам

Владимир Зеленский пообещал на Рождество, что наша ПВО будет становиться только сильнее, тем более когда мы получим дополнительные системы, о которых уже договорено, и F-16.

Именно сейчас, в этот Рождественский вечер важно сказать о многих наших людях, которые в любое время и дня, и ночи, праздники и обычного дня на дежурстве, на боевых постах, в бою, на защите нашего государства и людей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам.

"Вчера, в вечер перед Рождеством, наши воины сбили почти 30 "шахедов", несколько ракет и еще два российских военных самолета. За один вечер! В общем, сбито пять "сушек" за неделю перед Рождеством. И это очень сильно! Все, кто дает такой результат в наших Воздушных силах, все наши зенитчики, воины мобильных огневых групп, подразделения ПВО Сухопутных войск – просто молодцы! Спасибо вам! Каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне. только сильнее. Тем более когда мы получим дополнительные системы, о которых уже договорено, и F-16", — сказал президент.

Владимир Зеленский также поблагодарил всю большую команду ГСЧС Украины – всех, кто и в эти дни, по вечерам, в эти ночи как всегда ликвидирует последствия российских обстрелов.

"Херсон, Донетчина, Харьковщина, наша Сумщина, наше Запорожье, другие наши области. Особенно я хочу отметить сейчас ребят из Херсона – сержант Олег Панкратов и мастер-сержант Максим Седин. Но из Донецкой области – сержант Александр Павленко, главный мастер-сержант Денис Шишолик и гражданский работник ГСЧС Владимир Яценко. Далее Харьковщина – сержант Роман Пивоваров и мастер-сержант Павел Кривуля. Сумщина – сержанты Александр Козырь и Евгений Бондаренко, работают в приграничных районах, абсолютно самоотверженно. Я благодарю вас, парни, и всех ваших коллег”, – сказал глава государства.

Президент также поблагодарил весь коллектив Национальной полиции Украины – тех, кто работает ради безопасности людей, в том числе и в прифронтовых районах.

"Особенно отмечу старших лейтенантов полиции Ивана Зеленяка и Дмитрия Тетерю, которые служат на Херсонщине, в городе Бериславе. Также Андрея Булавина, боевого медика, работает в Донецкой области. Запорожская область — майоры полиции Андрей Мельник и Вадим Аксененко. Спасибо вам и всем тем, всем вам. служит нашему государству, служит нашему обществу", – сказал он.

И, конечно, сегодня будет правильно поблагодарить каждого работника и каждую работницу украинской энергетики. Всем тем, кто на работе сейчас. Всем тем, кто работал весь год, чтобы блекаутов не было и чтобы всюду в Украине была связь, светло было, тепло было – и все то, без чего нормальная жизнь просто невозможна.

"Я благодарю вас, наши энергетики! Я благодарю за светлое Рождество!", — добавил президент.

"И, пожалуйста, кто сегодня еще этого не сделал: свяжитесь с вашими близкими или с теми, кого просто знаете и кто сейчас в Силах обороны и поблагодарите их. Сила дает Украине жизнь. Сила каждого, кто воюет ради Украины. Сила всех, кто работает ради Украины. Сила нашего народа. Укрепляем Украину все вместе", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, в связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новюлианский календарь, все важные религиозные праздники января изменили свои даты. Да, Рождество украинцы теперь празднуют в конце декабря, а начинают год с праздника Василия.

Читайте ведущие новости дня: