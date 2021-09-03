"Связи крепче, чем были": в посольстве США в Украине подвели итоги визита Зеленского в Соединенные Штаты

В посольстве США в Украине признали, что отношения между двумя государствами на высоком уровне.
Президент Украины Владимир Зеленский побывал с официальным визитом в США. В посольстве США подвели итоги визита украинского президента.
Об этом говорится на странице посольства в соцсети.
"Встреча Президента США Джо Байдена с Президентом Украины Владимиром Зеленским продемонстрировала, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо. Поскольку мы вместе работаем над решением общих глобальных проблем, наше обновленное партнерство будет сосредоточено на пяти направлениях сотрудничества, чтобы реализовать наше общее видение ", — говорится в сообщении.
В частности, речь идет о том, что Украина и США будут сотрудничать в направлениях:
- Безопасность и оборона
- Демократия, правосудие и права человека
- Энергетическая безопасность и климат
- Экономический рост и процветание
- Противодействие пандемии и гуманитарная помощь.
Напомним, что в рамках официального визита в США Зеленский посетил авиабазу Нацгвардии в Калифорнии и Стэнфордский университет.