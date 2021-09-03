"Связи крепче, чем были": в посольстве США в Украине подвели итоги визита Зеленского в Соединенные Штаты

"Связи крепче, чем были": в посольстве США в Украине подвели итоги визита Зеленского в Соединенные Штаты

В посольстве США в Украине признали, что отношения между двумя государствами на высоком уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал с официальным визитом в США. В посольстве США подвели итоги визита украинского президента.

Об этом говорится на странице посольства в соцсети.

"Встреча Президента США Джо Байдена с Президентом Украины Владимиром Зеленским продемонстрировала, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо. Поскольку мы вместе работаем над решением общих глобальных проблем, наше обновленное партнерство будет сосредоточено на пяти направлениях сотрудничества, чтобы реализовать наше общее видение ", — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о том, что Украина и США будут сотрудничать в направлениях:

Безопасность и оборона

Демократия, правосудие и права человека

Энергетическая безопасность и климат

Экономический рост и процветание

Противодействие пандемии и гуманитарная помощь.

Напомним, что в рамках официального визита в США Зеленский посетил авиабазу Нацгвардии в Калифорнии и Стэнфордский университет.

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